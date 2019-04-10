Ани Лорак показала свое любимое блюдо: как его приготовить

На своей странице в Instagram певица Ани Лорак опубликовала несколько фото, на которых звезда находится предположительно в ресторане. Поражает больше всего изумительная фигура Лорак, которая к 40-годам ничуть не испортилась.
К фото певица разместила подпись: "Иногда можно побаловать себя вкусной пастой. А какое ваше любимое блюдо?" Многие пользователи отреагировали на публикацию звезды и засыпали её комплиментами и предположили, что вероятнее всего, что это ничто иное как спагетти с томатным соусом. Приготовить такое блюдо совершенно не сложно, а вкус и бесподобный аромат не оставят вас равнодушными.
Для приготовления нам понадобятся:
Спагетти – 500 г.
Помидоры – 500 г.
Базилик (фиолетовый) – 1 пучок.
Чеснок – 3 зубчика.
Томатная паста – 4 столовые ложки.
Соль – 3 чайные ложки.
Тертый сыр пармезан – 100 г.
Растительное масло – 1 столовая ложка.
Сливочное масло – 1 кусок.
1. Свежие помидоры необходимо помыть и ошпарить кипятком, чтобы с них легче было снять кожицу. Далее помидоры очищаем и нарезаем кусочками среднего размера.
2. Тушим помидоры на слабом огне в 1 столовой ложке растительного масла, добавляем соль, перец, раздавленный чеснок.
3. После того как помидоры превратятся в однородную массу, добавляем несколько ложек томатной пасты для создания более выраженного цвета и вкуса.
4. Добавляем рубленый базилик в соус.
5. Варим спагетти с небольшим количеством соли.
6. Выкладываем спагетти в глубокую тарелку и добавляем сверху сливочное масло и наш томатный соус.
7. Сверху украшаем кусочками помидоров черри, бальзамическим уксусом, посыпаем тертым сыром и листьями базилика.
Приготовьте спагетти по нашим рецептам и поделитесь с нами вашими результатами.
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