Ани Лорак показала свое любимое блюдо: как его приготовить

На своей странице в Instagram певица Ани Лорак опубликовала несколько фото, на которых звезда находится предположительно в ресторане. Поражает больше всего изумительная фигура Лорак, которая к 40-годам ничуть не испортилась.

К фото певица разместила подпись: "Иногда можно побаловать себя вкусной пастой. А какое ваше любимое блюдо?" Многие пользователи отреагировали на публикацию звезды и засыпали её комплиментами и предположили, что вероятнее всего, что это ничто иное как спагетти с томатным соусом. Приготовить такое блюдо совершенно не сложно, а вкус и бесподобный аромат не оставят вас равнодушными.

Для приготовления нам понадобятся:

Спагетти – 500 г.

Помидоры – 500 г.

Базилик (фиолетовый) – 1 пучок.

Чеснок – 3 зубчика.

Томатная паста – 4 столовые ложки.

Соль – 3 чайные ложки.

Тертый сыр пармезан – 100 г.

Растительное масло – 1 столовая ложка.

Сливочное масло – 1 кусок.

1. Свежие помидоры необходимо помыть и ошпарить кипятком, чтобы с них легче было снять кожицу. Далее помидоры очищаем и нарезаем кусочками среднего размера.

2. Тушим помидоры на слабом огне в 1 столовой ложке растительного масла, добавляем соль, перец, раздавленный чеснок.

3. После того как помидоры превратятся в однородную массу, добавляем несколько ложек томатной пасты для создания более выраженного цвета и вкуса.

4. Добавляем рубленый базилик в соус.

5. Варим спагетти с небольшим количеством соли.

6. Выкладываем спагетти в глубокую тарелку и добавляем сверху сливочное масло и наш томатный соус.

7. Сверху украшаем кусочками помидоров черри, бальзамическим уксусом, посыпаем тертым сыром и листьями базилика.

Приготовьте спагетти по нашим рецептам и поделитесь с нами вашими результатами.

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