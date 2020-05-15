Английские булочки с рисунком: рецепт от известного фуд-блогера

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Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

АНГЛИЙСКИЕ БУЛОЧКИ

Ингредиенты

Дрожжевое тесто:

мука - 500 гр,

молоко - 220 мл,

сахар - 100 гр,

сливочное масло - 70 гр,

яйцо - 1 шт,

дрожжи - 7 гр,

изюм - 150 гр,

корица - 1 ч.л,

соль - щепотка.

Тесто для рисунка:

молоко - 4 ст.л,

мука - 3 ст.л,

сахар - 1 ст.л,

соль - щепотка.

Приготовление

В миске смешайте пшеничную муку, быстродействующие дрожжи, сахарный песок, щепотку соли и специи. Все тщательно перемешайте и сделайте в центре мучной смеси углубление. Влейте тёплое молоко и введите одно яйцо. Перемешайте, добавьте растопленное теплое сливочное масло и замесите тесто. У вас должно получиться гладкое, однородное, мягкое и немного липкое тесто.

Добавьте изюм и ещё немного разомните тесто, чтобы ягоды равномерно распределились по всему объему. Накройте тесто полотенцем и поставьте в тепло на 1 час. Присыпьте поверхность стола мукой и разделите тесто на 10-12 частей. Подкатайте каждый кусочек в шар. Смажьте форму для выпечки маслом и переложите в неё булочки, оставьте заготовки в тепле ещё на полчаса.

Пока будущие булочки отдыхают, сделайте тесто для рисунка. Для этого, в небольшой миске, смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно получиться не густым и не жидким. Переложите тесто в пакет и сделайте ножницами тонкое отверстие, чтобы можно было рисовать на булочках. Попутно приготовьте яичный желток для смазки булочек.

Когда булочки подрастут и увеличатся в объеме второй раз, делаем на них рисунок и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Время выпечки 20-30 минут, в зависимости от размера булочек. Как будут готовы, смажьте яичным желтком и оставьте в духовке на 2-3 минуты.

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