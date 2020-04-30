Американские ученые вывели 10 правил для здорового питания

Специалисты из Гарвардской школы здравоохранения разработали простые правила, которые помогут всем правильно питаться.

Итак:

1. Выбирайте хорошие углеводы, а не углеводы. Цельное зерно - ваш лучший выбор.

2. Обратите внимание на белковый пакет. Рыба, птица, орехи и бобы - лучший выбор.

3. Выбирайте продукты со здоровыми жирами, ограничивайте количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и избегайте продуктов с транс-жирами. Растительные масла, орехи и рыба - самые здоровые источники.

4. Выбирайте диету с клетчаткой, богатую цельными зернами, овощами и фруктами.

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5. Ешьте больше овощей и фруктов. Выберите цвет и разнообразие - темно-зеленый, желтый, оранжевый и красный.

6. Кальций важен. Но молоко - не единственный его источник.

7. Вода лучше всего утоляет жажду. Откажитесь от сладких напитков и ограничьте молоко и соки.

8. Еда без соли полезна для здоровья каждого. Выбирайте больше свежих продуктов и меньше обработанных продуктов.

9. Умеренное потребление алкогольных напитков может быть полезно для здоровья. Но не для всех. Вы должны взвесить все плюсы и минусы употребления алкоголя.

10. Ежедневно поливитамины - это отличный полис страхования питания. Немного дополнительного витамина D может укрепить здоровье, советует издание hsph.harvard.edu

Как сообщал OBOZREVATEL, рыба и оливковое масло, входящие в Средиземноморскую диету, существенно снижают риск заболевания болезнью Альцгеймера.

К такому выводу после 10-летних наблюдений пришли испанские и американские ученые.

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