Ученые обозначили продукт, который повышает риск осложнений при коронавирусе

Частое употребление красного мяса повышает риск возникновения некоторых видов рака, болезней сердца и диабета, что во время пандемии является еще большей проблемой, чем обычно.

Об этом заявила Лилиана Чунг, лектор и директор по вопросам укрепления здоровья и коммуникации в департаменте питания Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чена, сообщает информационный центр этого заведения.

В связи с закрытием некоторых мясоперерабатывающих предприятий в США из-за вспышек коронавируса потребители сталкиваются с нехваткой говядины и свинины, а также ростом цен. Но если в результате люди решают есть меньше красного мяса, это может быть полезно для их здоровья, считает эксперт по питанию Лилиан Чунг.

"Основные заболевания сердца и диабет увеличивают риск осложнений при заражении COVID-19", – сказала она. – Человек становится намного более уязвимым, и повышается риск смерти".

Для тех, кто вносит изменения в свой рацион, Чунг советует менять красное мясо на другие источники белка, включая рыбу, птицу и бобовые. По ее словам, люди могут принимать железосодержащие добавки для удовлетворения своих потребностей в питании, а строгие вегетарианцы и веганы – витамин В12.

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