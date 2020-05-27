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Ученые обозначили продукт, который повышает риск осложнений при короновирусе

2.1т
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Частое употребление красного мяса повышает риск возникновения некоторых видов рака, болезней сердца и диабета, что во время пандемии является еще большей проблемой, чем обычно.

Об этом заявила Лилиана Чунг, лектор и директор по вопросам укрепления здоровья и коммуникации в Департаменте питания в Гарварде Т.Х. Школа общественного здравоохранения, - сообщает информационный центр этого заведения.

В связи с закрытием некоторых мясоперерабатывающих предприятий в США из-за вспышек коронавируса потребители сталкиваются с нехваткой говядины и свинины и ростом цен. Но если в результате люди решают есть меньше красного мяса, это может быть полезно для их здоровья, считает эксперт по питанию Лилиан Чунг.

Ученые обозначили продукт, который повышает риск осложнений при короновирусе

"Основные заболевания сердца и диабет увеличивают риск осложнений при заражении Covid-19",- сказала она. "Человек становится намного более уязвимым, и повышается риск смерти".

Для тех, кто вносит изменения в свой рацион, Чунг советует менять красное мясо на другие источники белка, включая рыбу, птицу и бобовые. По ее словам, люди могут принимать железосодержащие добавки для удовлетворения своих потребностей в питании, а строгие вегетарианцы и веганы могут также принимать витамин В12.

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Питание
Тег
продукты
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