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Американские ученые назвали кофе полезным компонентом здорового питания

1.6т
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Умеренное потребление кофе связано с целым рядом преимуществ для здоровья, включая снижение риска диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Эта связь, сообщает OBOZREVATEL, вероятно, обусловлена противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, содержащимися как в кофеине, так и в кофе без кофеина

Американские ученые назвали кофе полезным компонентом здорового питания

Недавнее исследование, проведенное научными сотрудниками Гарвардского института общественного здравоохранения, обнаружило, что употребление четырех чашек кофе в день - без сливок и сахара - было связано с уменьшением жиров в организме примерно на 4%.

"Результаты нашего исследования и данные предыдущих исследований показывают, что регулярное употребление кофе может помочь в потере веса и в улучшении общего состояния здоровья, если оно включено в здоровую диету, состоящую из фруктов, овощей, рыбы и цельного зерна, но с меньшим количеством сахара, искусственно подслащенных напитков и красного мяса ", - указал научный сотрудник департамента питания Деррик Альперет в статье Huffington Post от 23 апреля этого года.

Элизабет Мостофски, преподаватель кафедры эпидемиологии, также отмечает в статье, что кофеин может блокировать мозговые рецепторы, связанные с болью, и может сделать употребление других обезболивающих препаратов более эффективным.

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Тема
Питание
Теги
кофе диета
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