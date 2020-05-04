Амарант: суперпродукт, который вы обязаны добавить в свой рацион

Амарант – это однолетнее травянистое растение, которое в течение нескольких веков помогало кормить население Азии и Центральной Америки.

На территории Европы оно долго время считалось сорняком, и только в 90-х годах его потребление стало широко распространяться.

Сегодня амарант является одним из наиболее ценных суперпродуктов в области питания, утверждает издание giallozafferano.it

При этом он считается псевдозлаком, потому что не относится к зерновым культурам, но все же ставится в один ряд с рисом, рожью и пшеницей.

Амарант до и после переработки agro-business.com.ua

Полезные свойства амаранта:

1. Не содержит глютен: амарант является безглютеновым продуктом, поэтому разрешен людям, болеющим целиакией.

2. Богат клетчаткой: в 100 г амаранта содержится около 7 г клетчатки, что более чем в три раза превышает содержание в других злаках, таких как рис. Высокое количество клетчатки делает его панацеей для кишечника. Помимо улучшения перистальтики, амарант помогает восстановить адекватную кишечную флору. Кроме того, те же самые волокна значительно улучшают метаболическое и, в частности, гликемическое воздействие, что делает его подходящим продуктом для пациентов с диабетом.

3. Богат белком: в 100 г амаранта находится 13,5 г белка, благодаря чему он является одним из самых богатых источников белка среди злаков.

4. Богат калием: количество калия в пять раз выше, чем у других злаков, поэтому амарант является ценным источником этого минерала, а также железа, кальция и магния.

5. Богат витаминами группы В, полезными для оптимизации метаболизма.

Амарант agronom.guru

Сколько калорий в амаранте?

Чтобы лучше ответить на этот вопрос, ниже приводим основные пищевые ценности амаранта (на 100 г):

Калорийность: 371 ккал

Вода: 11,2 г

Белок: 13,5 г

Жиры: 7 г

Доступные углеводы: 58,5 г

Растворимые сахара: 1,6 г

Всего клетчатки: 6,7 г

Использование на кухне

Амарант немного похож на другие злаки, поэтому также пригоден для приготовления различной еды: салатов, супов, первых блюд и гарниров. Однако следует помнить, что после приготовления, как правило, довольно медленного, амарант почти удваивает свой сухой вес. Кроме того, его можно использовать в качестве воздушного зерна на завтрак, а в виде муки – для приготовлении сладких и соленых хлебобулочных изделий.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты из Гарвардской школы здравоохранения разработали простые правила, которые помогут всем правильно питаться.

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