Алла Пугачева потрясла мужа кулинарным талантом
Певица Алла Пугачева освоила узбекское блюдо – домляму и привела в кулинарный восторг Максима Галкина
Известный пародист в Instagram поделился с подписчиками видео своего ужина и сообщил, что ради него Примадонна провела на кухне весь день.
Домляма - это восточное блюдо в основе которого - баранина, овощи, специи.
Галкин выложил видео процесса приготовления блюда и отметил, что это очень вкусно.
Также за кадром слышно, как Пугачева, имитируя легкий иностранный акцент, перечислила основные ингредиенты домлямы: “Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста”.
Галкин признался, что кулинарные способности супруги его удивляют, и он даже будет не против отведать еще одну порцию, цитирует артиста kinoafisha.info.
Как сообщал OBOZREVATEL, звездная супружеская пара украинка Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили вино для борьбы с коронавирусом.
Оно назывется Quarantine Wine. Все вырученные средства от продажи пойдут на благотворительные цели в борьбе с COVID-19.