Алла Пугачева потрясла мужа кулинарным талантом

Певица Алла Пугачева освоила узбекское блюдо – домляму и привела в кулинарный восторг Максима Галкина

Известный пародист в Instagram поделился с подписчиками видео своего ужина и сообщил, что ради него Примадонна провела на кухне весь день.

Домляма - это восточное блюдо в основе которого - баранина, овощи, специи.

Галкин выложил видео процесса приготовления блюда и отметил, что это очень вкусно.

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Также за кадром слышно, как Пугачева, имитируя легкий иностранный акцент, перечислила основные ингредиенты домлямы: “Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста”.

Галкин признался, что кулинарные способности супруги его удивляют, и он даже будет не против отведать еще одну порцию, цитирует артиста kinoafisha.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездная супружеская пара украинка Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили вино для борьбы с коронавирусом.

Оно назывется Quarantine Wine. Все вырученные средства от продажи пойдут на благотворительные цели в борьбе с COVID-19.