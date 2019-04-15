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Алла Пугачева назвала любимое блюдо

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Певица Алла Пугачева, которой сегодня исполнилось 70 лет, любит вкусную еду.

OBOZREVATEL.Smak прошелся по ее старым интервью, чтобы узнать, какое же у нее любимое блюдо.

Так, в интервью российской актрисе и кулинару Юлии Высоцкой Пугачева, отвечая на вопрос о любимом блюде, назвала, в частности, салат с тунцом (смотрите, кстати, рецепт салата с тунцом и рисом).

Алла Пугачева назвала любимое блюдо

Кроме того, певица рассказала Высоцкой, как приготовила соус для макаронных рожков: "шампиньоны порезала с луком, добавила сливочек, сделала соус, это все смешала с рожками. Так вкусно было".

А еще Пугачева умеет готовить цыпленка в шубе.

А мы вам предлагаем попробовать рецепт приготовления цыпленка табака в духовке

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