Джиджи Хадид раскрыла секрет своего питания

Американская супермодель Джиджи Хадид, считающаяся самой красивой женщиной мира, раскрыла секрет своего питания.

Чтобы выглядеть так же стройно, как она, Джиджи советует пить побольше свежевыжатых соков. Она это делает регулярно не только по утрам, но и в течение всего дня, заменяя ими сладости, которые она обожает. Соки богаты сахаром и поэтому притупляют тягу к сладкому.

Джиджи Хадид Getty

Кроме соков, Хадид очень любит смузи, предпочтение отдавая напитку из зеленых овощей. Специалисты отмечают, что смузи гораздо полезнее соков, поскольку в своей структуре сохраняют столь необходимую организму клетчатку.

Говоря о более существенной еде, супермодель рекомендует употреблять побольше "чистой" еды. Она, например, старается есть необработанную пищу: фрукты, овощи, белковые продукты. Однако, отмечает она, что если хочется съесть сытный гамбургер, то она не откажет себе в этой маленькой слабости.

И, естественно, для того, чтобы быть стройной и красивой, нельзя забывать о физических нагрузках. Джиджи усиленно тренируется каждый день. Даже несмотря на карантин, девушка каждый день выходит на пробежку.

Как сообщал OBOZREVATEL, газированные и энергетические напитки, сыр, печенье и картофель фри названы самыми вредными продуктами, провоцирующие воспаление кишечника.