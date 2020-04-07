6 сокровищ, который скрывает обычный хлеб

Несмотря на стойкое предубеждение о том, что употребление хлеба не приносит пользы нашему организму, мы постараемся развенчать миф о не полезности этого продукта.

Итак хлеб:

Богат кальцием

Большинство из нас сразу думает о молочных товарах, когда речь идет о продуктах, богатых кальцием, пишет Daily Mail. Действительно, молоко, йогурт и сыр являются основными поставщиками этого питательного вещества, которое необходимо для крепких костей и зубов. Тем не менее белая мука тоже обогащена кальцием, в результате чего около десятой части его нормы поступает именно из хлеба.

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Один ломтик белого хлеба обеспечивает 8%, а цельнозернового – 5% ежедневной потребности в кальции.

Хороший источник железа

Красное мясо является одним из главных основных источников железа в рационе. Однако тем, кто перешел на растительное питание, важно убедиться, что они получают его в достаточном количестве из немясных продуктов. Хлеб может стать отличным источником железа, особенно для тех, кто придерживается веганской и вегетарианской диеты.

Один ломтик белого хлеба обеспечивает около 4%, а цельнозернового – 7% ежедневной потребности в железе.

Богат витаминами группы В

Витамины группы В, которые необходимы для основных функций организма, также содержатся в хлебе. Большинство сортов содержат тиамин (витамин B1) и ниацин (витамин B3). Они оба важны для высвобождения энергии из пищи и помогают поддерживать нормальную работу нервной системы. Тиамин также жизненно важен для нормального функционирования сердца, в то время как ниацин помогает уменьшить усталость.

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Один ломтик белого хлеба обеспечивает чуть меньше десятой части ежедневных потребностей в каждом из этих питательных веществ, цельнозернового – 9% в тиамине и 16% в ниацине.

Низкое содержание жира

Хотя некоторые виды хлеба содержат много углеводов, в них обычно мало жиров. Рекомендации по охране здоровья в Великобритании рекомендуют, чтобы в рационе ежедневно было не более 70 г общего жира и 20 г насыщенного жира.

Один ломтик хлеба содержит около 1 г жира, примерно 0,2 г из которого приходится на насыщенный.

Не перегружен сахаром

Стандартный хлеб содержит очень мало сахара – около 1-2 граммов на ломтик, что равно четверти чайной ложки. Это небольшое количество, учитывая рекомендации ежедневно употреблять максимум 30 г. В сладкой продукции, такой как булочка, безусловно, его количество будет больше.

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На самом деле хлеб дает менее 3% сахара в рационе для взрослых, однако на кондитерские изделия приходится 28%.

Полон клетчатки

Хлеб из цельнозерновой муки помогает увеличить потребление клетчатки, которая необходима для здоровой пищеварительной системы. Хорошее потребление клетчатки также связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника. Кроме того, употребление в пищу большего количества продуктов, богатых клетчаткой, позволяет чувствовать себя менее голодными и помогает лучше контролировать свой вес.

Всего один ломтик хлеба из цельнозерновой муки обеспечивает почти десятую часть ежедневной потребности в клетчатке.

Многие исключили хлеб из своего рациона, полагая, что он плохо влияет на организм. Однако OBOZREVATEL рассказал, что хлеб из цельнозерновой муки содержит множество питательных веществ.

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