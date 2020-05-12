6 лучших продуктов для похудения

Не нужно думать, что процесс похудения обязательно связан с употреблением в пищу полезной, но не очень вкусной еды.

Сейчас мы познакомим вас с продуктами, которые обладают множеством приятных вкусовых качеств, но в то же время содержат большое количество питательных веществ,способствующих похудению, пишет МедикФорум .

Яйца

Этот общеизвестный продукт является отличным источником белка, стимулирующим выработку энергии. Наверное, поэтому их принято есть по утрам.

Кроме того, яйца богаты полезными жирами, аминокислотами и антиоксидантами.

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Зелень

Естественно, употребляя салат, шпинат, китайскую капусту и подобные продукты, вам не нужно беспокоиться о том. что такая пища прибавит лишнего веса. Важно. что в листовой зелени содержатся много антиоксидантов, предотвращающих повреждение клеток.

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Спирулина

С помощью спирулины человек наращивает мышечную массу и ускоряет метаболизм. Этот продукт является источником растительного белка.

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Лосось

В этой рыбе содержатся омега-3 кислоты, помогающие поддерживать здоровье сердца и сосудов. Лосось также обладает противовоспалительными свойствами.

Цельнозерновой овес

Каши из этого продукта очень питательны и надолго дарят ощущение сытости. В них содержатся пищевые волокна и много белка.

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Ферментированные продукты

Классический белый йогурт, соленые огурцы, кефир, чайный гриб, квашеная капуста и подобные продукты содержат пребиотики, стимулирующие рост полезных бактерий в кишечнике. Такие продукты снижают риск возникновения расстройств желудка и вздутия живота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время, на волне массового увлечения ЗОЖ стали очень популярны новые типы питания, к которым многие прибегают в надежде сбросить лишний вес.

Однако, как утверждают диетологи, далеко не все типы питания являются полезными, а некоторые могут нанести непоправимый вред здоровью.

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