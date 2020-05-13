500 евро за килограмм: несколько неизвестных фактов о картофеле

Об обычном картофеле, казалось, давно все известно, однако прочитав эту информацию, многие из вас удивятся.

Из этого продукта готовят множество блюд: его можно варить, жарить, тушить, запекать, и даже делать десерты. Картофель богат углеводами, которые содержатся в крахмале и клетчатке продукта, витаминами С, В1, В2, В3, В6, фосфором, калием, магнием, кальцием, цинком. Это все общеизвестные факті. А знаете ли вы, что:

1. Самый дорогой сорт картофеля La Bonnotte выращивают на французском острове Нуармутье. Ежегодно его выкапывают всего 100 тон, а цена за килограмм этого картофеля обходится в 500 евро.

500 евро за килограмм kartofan.org

2. Рекордный вес одной картофелины составил 3,8 килограмм, и этот чудо-овощ появился на грядке у британца Питера Глазебрука в 2010 году. Интересно, что фермер не остановился на этом достижении и вскоре вырастил морковь длиной пять метров и пастернак весом 16 килограмм.

Картофель-гигант hontos.ru

3. В 1995 году американские астронавты на космической станции "Колумбия" вырастили картофель, который стал первым корнеплодом, появившийся на свет в условиях невесомости.

4. Рекорд по поеданию картофеля был установлен в Торонто, Канада, на очередном Всемирном чемпионате по поеданию жареной картошки. Пэту Бертолетти удалось за 10 минут опустошить тарелки почти с 6 кг жареного картофеля с сыром и подливой.

5. Об огромной популярности картофеля говорит и тот факт, что этому овощу установлены памятники в Румынии, Польше, Германии. В Белоруссии, которая считается "самой картофельной" страной, национальный продукт планировали увековечить в 2005 году на проспекте Победителей в Минске. Однако идея так и осталась невоплощенной, сообщает сайт kartofan.org

Как сообщал OBOZREVATEL,медики считают, что грейпфрут может защитить наш организм от диабета и предотвратить инфаркт миокарда.

Витамины С, Д, В1 и Р в составе этого удивительного фрукта способствуют укреплению кровеносной системы человека и улучшают эластичность его сосудов.

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