Как вкусно ужинать и не набирать вес: предложены 5 изысканных рецептов

Время ужина является ключевым. Многих мучают сомнения, поскольку хочется приготовить что-то легкое, что не навредит фигуре, и в то же время вкусное.

Но не нужно беспокоиться. Просто стремитесь к более здоровому питанию. Например, отдавайте предпочтение домашней еде на основе средиземноморской диеты, которую можно соблюдать в течение всего года.

Рецепты, которые представлены ниже, предложены OBOZREVATEL при содействии objetivobienestar.com.

Это идеи приготовления здоровых и вкусных ужинов на целых 5 дней.

Для начала – набор продуктов для 5 ужинов.

Овощи: спаржа, красный и зеленый перец, имбирь, лук и зеленый лук, морковь, шпинат, лимон, помидор, цуккини, баклажан, кориандр.

Белок: яйцо, треска, мягкий сыр.

Зерновые и мучные: коричневый рис, лапша.

Грибы

Также вам понадобится: оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло, соль, белый винный уксус, майоран, белое вино

Ужин 1: коричневый рис со спаржей и яйцом-пашот

Ингредиенты: коричневый рис, спаржа, перец, соль, яйцо, оливковое масло.

Приготовление

Приготовьте рис в соответствии с инструкцией производителя, добавив в воду щепотку соли. Вымойте и нарежьте дикую спаржу на две части, затем обжарьте на гриле с добавлением оливкового масла и щепотки соли. Отдельно сварите яйцо-пашот. Положите все ингредиенты на тарелку, добавьте немного перца и масла, чтобы приправить.

Пищевые преимущества

Яйцо является компонентом, который, несмотря на то, что ассоциируется с холестерином, имеет низкое содержание насыщенных жирных кислот, а также обеспечивает белки, витамины и минералы.

Ужин 2: восточная лапша

Ингредиенты: лапша, оливковое масло, морковь, красный и зеленый перец, лук, имбирь, шампиньоны, соевый соус, кунжутное масло.

Приготовление

Приготовьте лапшу в соответствии с инструкцией производителя. Вымойте и нарежьте овощи на полоски. Помойте грибы. В вок налейте оливковое масло. Когда оно нагреется, положите овощи и грибы. Через 5 минут добавьте тертый имбирь, столовую ложку кунжутного масла и соевый соус. Когда макароны и овощи будут готовы, смешайте все в воке.

Пищевые преимущества

Это блюдо с низким количеством калорий и витамином С, присутствующим в овощах, которые в нем содержатся.

Ужин 3: треска с самфаиной

Ингредиенты: цуккини, зеленый перец, помидор, вода, свежая треска, белое вино, лук.

Приготовление

Для самфаины

Вымойте и порежьте овощи. Обжарьте лук и помидор в течение 5 минут, затем положите цуккини и сладкий перец, готовьте еще 5 минут. Добавьте немного воды и тертый помидор, томите еще 5 минут и снимите с огня.

Для трески

Очистите рыбу и нарежьте на кусочки весом около 125 г. Смешайте с вином, луком и запекайте в духовке при 80 °С в течение 10 минут. Подавайте вместе с самфаиной.

Пищевые преимущества

Треска – это белая рыба с низким содержанием жира, богатая витаминами группы В и такими минералами, как калий и фосфор.

Ужин 4: баклажаны с помидорами и сыром в виде сэндвича

Ингредиенты: баклажан, помидор, мягкий сыр, оливковое масло, соль и орегано.

Приготовление

Вымойте и нарежьте баклажаны тонкими ломтиками, а затем обжарьте их на сковороде с оливковым маслом. Отложите в сторону. Помидоры нарежьте ломтиками. Соберите "сэндвичи" со слоями жареных баклажанов, ломтиками сыра и помидоров. Украсьте орегано, солью и маслом. Выпекайте в духовке 5-10 минут.

Пищевые преимущества

Высокое содержание витаминов С и Е делает помидор хорошим источником антиоксидантов. С другой стороны, сыр является одним из основных источников кальция.

Ужин 5: анчоусы в соусе из уксуса и кориандра

Ингредиенты: анчоусы, вода, белый винный уксус, соль, зеленый лук, кориандр.

Приготовление

Нагрейте пару столовых ложек воды, чтобы растворить соль. Смешайте с большим количеством воды и уксуса – количество будет варьироваться в зависимости от анчоусов, которые вы готовите. Положите анчоусы в смесь уксуса и воды не менее чем на 5 часов, периодически помешивая. Заправьте нарезанным кориандром, луком и лимонным соком.

Пищевые преимущества

Анчоусы – это голубая рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, необходимыми для нормального функционирования организма.

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