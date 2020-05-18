5 сортов фруктов и ягод, способных сделать женщину еще красивее

FoodOboz 17:30, 18.05.2020 Обновлено: 18:12, 18.05.2020

Эти продукты содержат минералы, витамины и компоненты, сжигающие жир и добавляющие телу стройности.

Яблоки богаты клетчаткой, улучшает работу кишечника и регулирует нормальный, здоровый вес. Кроме этого, они полезны содержанием антиоксидантов – флавоноидов.

Яблоки
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Всем известная груша, содержащая те же полезные вещества, причём для лучшего эффекта её необходимо совмещать с яблоком.

Очень полезна клубника, содержащая большое количество антоцианинов, необходимых для отличного функционирования головного мозга. Эта вкусная ягода повышает эффективность защиты от возрастной деменции, улучшая память, сообщает издание thetimeshub.in

Черника
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Чернику, богатую витаминами А, В и С, а также марганцем, кальцием и магнием, употребляют в пищу как в сыром виде, так и готовят из нее кисели, варенье, пироги и наливки. В медицине чернику используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, стоматитах, ожогах и язвах.

Перечень продуктов, способных сделать женщину ещё красивее, замыкает сладкий перец, содержащий капсаицин, который стимулирует метаболизм, обеспечивая ускоренный процесс сжигания лишнего жира.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.

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