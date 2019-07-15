5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

Трудно придумать более универсального и распространенного блюда украинской кухни как сырники, - среди разнообразия вариантов их приготовления каждый может найти себе что-то по вкусу.

OBOZREVATEL.Smak собрал пять лучших рецептов этого блюда.

Традиционным вариантом приготовления являются сырники из творожной массы, - по нашему рецепту чуть более чем за полчаса можно получить их аж четыре порции, которыми можно накормить всю семью.

Вареные сырники же не менее вкусные, чем традиционные, при этом, они быстрее готовятся и более полезны для организма.

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При помощи добавления всего одного такого ингредиента как сода сырники получаются очень необычными, - наш рецепт такого блюда сможет разнообразить рацион.

Есть и еще один диетический вариант приготовления сырников, - на сухой сковороде. Из-за отсутствия масла, десерт имеет оптимальное количество калорий.

Если вы любите экспериментировать на кухне и с удовольствием осваиваете новые рецепты, вам точно понравится рецепт сырников по-польски.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak приводил подборку пяти вкусных блюд с кабачками.

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