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5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

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Трудно придумать более универсального и распространенного блюда украинской кухни как сырники, - среди разнообразия вариантов их приготовления каждый может найти себе что-то по вкусу.

OBOZREVATEL.Smak собрал пять лучших рецептов этого блюда.

Традиционным вариантом приготовления являются сырники из творожной массы, - по нашему рецепту чуть более чем за полчаса можно получить их аж четыре порции, которыми можно накормить всю семью.

5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

Вареные сырники же не менее вкусные, чем традиционные, при этом, они быстрее готовятся и более полезны для организма.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт нежных пирожков на кефире с оригинальной начинкой.

5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

При помощи добавления всего одного такого ингредиента как сода сырники получаются очень необычными, - наш рецепт такого блюда сможет разнообразить рацион.

5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

Есть и еще один диетический вариант приготовления сырников, - на сухой сковороде. Из-за отсутствия масла, десерт имеет оптимальное количество калорий.

5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

Если вы любите экспериментировать на кухне и с удовольствием осваиваете новые рецепты, вам точно понравится рецепт сырников по-польски.

5 рецептов по-настоящему вкусных сырников

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak приводил подборку пяти вкусных блюд с кабачками.

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