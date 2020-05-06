Молодой картофель: 5 простых способов его почистить

К радости гурманов, на наших рынках и в магазинах появилась молодая картошка. Все мы любим ее есть, а вот чистить – не очень.

Однако, ознакомившись с простыми правилами, с этой неприятной задачей вы справитесь буквально за минуты,советует OBOZREVATEL вместе с сайтом smak.ua

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Способ 1

В большой полиэтиленовый пакет засыпаете 0,5 кг каменной соли. Туда отправляете предварительно помытый картофель и хорошенько все содержимое потрусите, а потом потрите. Осталось лишь достать картошку и промыть ее водой.

Способ 2

В этом способе вместо пакета можно использовать полотенце, куда необходимо насыпать каменную соль. Сюда добавьте мытую молодую картошку. Оберните картофель полотенцем, и с помощью трения очистите от кожицы. Вымойте картошку и приступайте к варке.

Способ 3

Картошку легко можно избавить от кожуры с помощью воды. Необходимо сперва залить картошку очень горячей водой, а после переместить ее в очень холодную. Кожица молодого картофеля без проблем отойдет самостоятельно.

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Способ 4

Также для чистки можно воспользоваться металлической щеткой или губкой. Потом обязательно промойте картофель под проточной водой.

Способ 5

И наконец, можно приспособить старую металлическую сетку для яиц. Насыпьте в нее молодой картофель, затем под сильной струей воды поворачивайте сетку в разные стороны.

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