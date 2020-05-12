5 продуктов, противопоказанных после 40 лет

Замедление всех обменных процессов, которые происходят в организме человека после 40 лет, требуют от нас отказа от ряда продуктов - для сохранения хорошей физической формы.

Медики рекомендуют топ-5 продуктов, от которых нужно отказаться навсегда.

Белая рафинированная мука и выпечка из нее

В процессе обработки продукт лишается ценных питательных веществ, и в нем остаются только глютен и крахмал. При употребление мучных изделий в больших количествах в кишечнике образуется слизь, являющаяся благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов.

Сахаросодержащие продукты

Это продукт, в котором полностью отсутствуют витамины и питательные вещества, а присутствуют лишь пустые калории. Как правило, большинство людей многократно превышают норму потребления сахара (30 грамм в день), благодаря чему сахар не усваивается, а происходит его отложение в виде жира.

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Жареные продукты

Когда мы жарим какие-либо продукты, происходит выделение канцерогенных веществ, и образуются трансжиры, которые приводят к развитию болезней сердца, сосудов, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям.

Диетологи рекомендуют, вместо жарки, использовать запекание в духовке, тушение продуктов или их отваривание с небольшим количеством жидкости.

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Полуфабрикаты

Чаще всего для производства таких продуктов используется дешевое и не всегда качественное сырье.

При этом все маскируется усилителями вкуса, ароматизаторами, чтобы сделать внешний вид более привлекательным. Лучше готовить самим, используя для этого натуральные продукты, качество которых вам известно.

Магазинные кетчупы и майонез

В таких продуктах содержится большое количество искусственных добавок – эмульгаторов, загустителей, ароматизаторов, антиокислителей, консервантов, рассказывает сайт belnovosti.by

Как сообщал OBOZREVATEL, существует целый ряд продуктов, употребление которых благотворно действует на мужское здоровье, повышая в организме тестостерон.

Кроме улучшения сексуальных способностей, этот гормон играет большую роль в наборе мышечной массы и благоприятно воздействует на костные ткани.