5 продуктов, опасных для сердца

Сахар является самым опасным продуктом, и его регулярное употребление может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов.

По утверждению специалистов, сахар относится к быстрым углеводам, которые вредны для нашего организма.

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По этой же причине людям, заботящимся о своем здоровье, необходимо отказаться также от белого риса, пшеничного хлеба, выпечки и сладостей.

Эти продукты легко можно заменить коричневым рисом, черным хлебом, фруктами и овощами. В них высокое содержание медленных углеводов, которые не представляют угрозы для сердца, сообщает сайт ont.by

Не советуют кардиологи и употреблять также соль, алкоголь, трансжиры и пальмовое масло.

Как сообщил OBOZREVATEL, цельные молочные продукты помогают снизить риск метаболического синдрома, который провоцирует развитие диабета, ожирения и высокого давления.