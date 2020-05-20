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Пять неизвестных фактов о сыре

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Французский сыровар Андре Симон 17 лет писал свой трактат "О сырном деле", где рассказал об особенностях изготовления 839 видов сыров.

Это один из малоизвестных фактов о любимом многими продукте. Ниже – еще ряд занимательных фактов о сыре, которые OBOZREVATEL подготовил с помощью сайта smak.ua

Чаша с сыром из египетской гробницы

Чаша с сыром из египетской гробницы

hi-news.ru

В 1885 году археологи обнаружили в одной из египетских гробниц чашу с сыром. Изучив возраст захоронения, ученые пришли к мнению, что сыр появился примерно 3000-2800 г.г. до нашей эры. Кроме того, сыр упоминается в известной "Одиссее" Гомера. Также сыром активно торговали греки и римляне.

Чтобы приготовить 1 кг сыра, необходимо 10 литров молока или 600 г сои, поэтому сыр тофу и стоит дешевле. В некоторых странах сыр готовят из самых неожиданных продуктов, например, сметаны, гороха или свиной печени.

Популярно мнение, что мыши любят сыр, однако это совершенно не соответствует действительности. Сыр является продуктом с резким запахом, который грызуны абсолютно не переносят. Они предпочитают использовать в пищу злаки и фрукты.

Пять неизвестных фактов о сыре

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Сыр считается ценным подарком. Недаром его в середине 19 века вручили в качестве свадебного подарка королеве Виктории. Весил он более 500 килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США и Италии заявили, что специальный диетический рацион и употребление витамина С помогают тормозить рост злокачественных образований.

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