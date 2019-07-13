5 лучших рецептов вареников

Одним из традиционных блюд украинской кухни, которым гордятся украинцы, являются вареники. Их можно готовить с мясом, картошкой, а также сладким творогом и свежими ягодами.

OBOZREVATEL. Smak подготовил для вас подборку пяти самых известных рецептов приготовления вареников.

Вареники с картошкой и грудинкой

Такой рецепт идеально подойдет для семей, которые с особым почтением относятся к классике украинской кухни. Блюдо простое в приготовлении, не требует особых финансовых затрат, однако сытное и очень вкусное.

Предлагаем вам ознакомиться с подробным рецептом и ингредиентами для приготовления вареников с картошкой и грудинкой по следующей ссылке.

Вареники по ГОСТу

В настоящее время существует множество рецептов приготовления вареников – их варят в воде, поджаривают на сковороде, запекают в духовку. Несмотря на все вариации, нужно знать классический рецепт, как готовить вареники по ГОСТу.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления вареников "по-классике" можно найти здесь.

Вареники по-польски

Способ приготовления таких вареников достаточно неординарный – они готовятся с двойной начинкой, в состав которой входит картофельное пюре и творог. Поляки с особым трепетом относятся к данному блюду.

OBOZREVATEL.Smak предлагает попробовать приготовить вареники по-польски при помощи нашего оригинального рецепта.

Вареники по-татарски

Для тех, кто любит эксперименты на кухне, идеально подходит приготовление вареников по-татарски. Необычное блюдо зачастую готовят из пресного теста и неординарной начинки.

Ознакомиться с пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления вареников по-татарски можно по данной ссылке.

Вареники по-полтавски

И, наконец, перейдем к "вишенке на торте", классике украинской кухни – вареникам по-полтавски. Вареники обычно готовят на кефире, в результате чего они получаются по-настоящему мягкими и воздушными. Начинка может быть абсолютно разной.

Как приготовить вареники по-полтавски и какие для этого понадобятся ингредиенты, вы узнаете по этой ссылке.

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