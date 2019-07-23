4 секрета вкусного шашлыка

Приготовить вкусный сочный шашлык очень просто, главное знать несколько нехитрых приемов.

Важно выбрать свежее мясо, правильно его нарезать, качественно замариновать и прожарить не до сухоты.

Секрет 1

Независимо от того, какое мясо или рыбу вы выбрали, срежьте лишний жир и удалите пленку. После этого нарежьте полосами высотой и шириной около 3-4 см и сделайте из них кусочки длиной приблизительно 4 см.

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Важно! Необходимо резать мясо не под прямым углом, а немного наискосок. Делать большие куски также не стоит – они не прожарятся, при этом маленькие кусочки пересушатся над углями и не будут сочными.

Нарезка мяса для шашлыка

Секрет 2

Самый лучший маринад для качественного мяса - специи, нарезанный крупными кольцами лук, а также соль, растительное масло и помидоры. Перемешайте мясо с этой смесью и дайте настояться всю ночь.

При этом баранина любит, когда её приправляют еще и кориандром с зирой. Лучший рецепт шашлыка из баранины читайте по этой ссылке.

Баранина для шашлыка

Секрет 3

Если шампуры перед использованием немного нагреть над углями, то мясо или рыба будет нанизываться проще. Кроме того, нанизывать куски нужно так, чтобы длинная часть располагалась вдоль шампура и соблюдать расстояние около 2 мм между кусками.

Предлагаем приготовить лучший рыбный шашлык, рецепт которого ищите по ссылке: Шашлык из сома.

Шашлык из сома

Секрет 4

Жарить шашлык следует над углями в 10-15 сантиметрах от них. Если шампуры расположить выше, куски мяса будут сохнуть от горячего воздуха, а нам ведь нужна румяная корочка и сочный шашлык. Если же мясо опустить ниже, то снаружи куски подгорят, а внутри останутся сырым, что особенно опасно для шашлыка из курицы.

Как правильно замариновать и пожарить курятину смотрите по ссылке: Шашлык из куриного филе

Шашлык из куриного филе

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