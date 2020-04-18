12 пасок: Рецепт 12: диетическая

Елена Коваленко FoodOboz 12:00, 18.04.2020 Обновлено: 12:03, 18.04.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

Каждый день мы представляли вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ПАСКА

Ингредиенты

  • кефир или йогурт - 500 мл,

  • сахарозаменитель (экстракт стевии сухой) - по вкусу,

  • яйца куриные - 3 шт,

  • сода - 0,5 ч.л,

  • сок лимона - 1 ч.л,

  • мука пшеничная цельнозерновая - 1,5 стакана,

  • орехи - любимые по вкусу,

  • сухофрукты - по вкусу для украшения,

  • ванилин и шафран - по вкусу.

Приготовление

Взбейте яичные белки до крепкой пены. Аккуратно влейте кефир и добавьте соду, гашеную соком лимона. Осторожно вымешайте, чтобы масса оставалась пышной. Добавьте стевию, ванилин и шафран (щепотку).

Понемногу добавляйте муку: тесто не должно быть крутым - по консистенции должно напоминать сметану. Вымешивайте осторожно.

Дробленые орешки смешайте с тестом (их не должно быть слишком много, потому что тесто и так будет тяжелым).

Если вы захотите добавить в тесто цукаты или сухофрукты, насыпьте их на донышко формы, чтобы они не мешали подъёму теста.

Оставьте полученную массу для набухания муки (цельнозерновая мука имеет свойство набухать) и укройте её полотенцем минут на 15-20.

Вылейте тесто в формочки для выпекания, наполнив их на 2/3 объёма.

Выпекайте при температуре 160 С до готовности (проверяйте спичкой или деревянной палочкой). Возможно температуру необходимо будет снизить или наоборот - увеличить. Всё зависит от вашей духовки. У каждой хозяйки свои нюансы с ней. Украсить такую пасху можно орехами, цукатами и сухофруктами.

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски со сметаной. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом паски по старинному рецепту вы можете ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски по бабушкиному рецепту. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом сырной паски можно ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

"Врачам придется решать, кому жить!" Зеленский предупредил украинцев об угрозе COVID-19

"Лечит в считанные дни": в США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19

Привезут ли Благодатный огонь в Украину: глава ПЦУ озвучил тревожный прогноз

Автобаза Зеленского не предоставила помощь украинским больницам

На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Трогательное видео