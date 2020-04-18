12 пасок: Рецепт 12: диетическая

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.
Каждый день мы представляли вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.
Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.
ДИЕТИЧЕСКАЯ ПАСКА
Ингредиенты
кефир или йогурт - 500 мл,
сахарозаменитель (экстракт стевии сухой) - по вкусу,
яйца куриные - 3 шт,
сода - 0,5 ч.л,
сок лимона - 1 ч.л,
мука пшеничная цельнозерновая - 1,5 стакана,
орехи - любимые по вкусу,
сухофрукты - по вкусу для украшения,
ванилин и шафран - по вкусу.
Приготовление
Взбейте яичные белки до крепкой пены. Аккуратно влейте кефир и добавьте соду, гашеную соком лимона. Осторожно вымешайте, чтобы масса оставалась пышной. Добавьте стевию, ванилин и шафран (щепотку).
Понемногу добавляйте муку: тесто не должно быть крутым - по консистенции должно напоминать сметану. Вымешивайте осторожно.
Дробленые орешки смешайте с тестом (их не должно быть слишком много, потому что тесто и так будет тяжелым).
Если вы захотите добавить в тесто цукаты или сухофрукты, насыпьте их на донышко формы, чтобы они не мешали подъёму теста.
Оставьте полученную массу для набухания муки (цельнозерновая мука имеет свойство набухать) и укройте её полотенцем минут на 15-20.
Вылейте тесто в формочки для выпекания, наполнив их на 2/3 объёма.
Выпекайте при температуре 160 С до готовности (проверяйте спичкой или деревянной палочкой). Возможно температуру необходимо будет снизить или наоборот - увеличить. Всё зависит от вашей духовки. У каждой хозяйки свои нюансы с ней. Украсить такую пасху можно орехами, цукатами и сухофруктами.
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