12 пасок: Рецепт 12: диетическая

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

Каждый день мы представляли вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ПАСКА

Ингредиенты

кефир или йогурт - 500 мл,

сахарозаменитель (экстракт стевии сухой) - по вкусу,

яйца куриные - 3 шт,

сода - 0,5 ч.л,

сок лимона - 1 ч.л,

мука пшеничная цельнозерновая - 1,5 стакана,

орехи - любимые по вкусу,

сухофрукты - по вкусу для украшения,

ванилин и шафран - по вкусу.

Приготовление

Взбейте яичные белки до крепкой пены. Аккуратно влейте кефир и добавьте соду, гашеную соком лимона. Осторожно вымешайте, чтобы масса оставалась пышной. Добавьте стевию, ванилин и шафран (щепотку).

Понемногу добавляйте муку: тесто не должно быть крутым - по консистенции должно напоминать сметану. Вымешивайте осторожно.

Дробленые орешки смешайте с тестом (их не должно быть слишком много, потому что тесто и так будет тяжелым).

Если вы захотите добавить в тесто цукаты или сухофрукты, насыпьте их на донышко формы, чтобы они не мешали подъёму теста.

Оставьте полученную массу для набухания муки (цельнозерновая мука имеет свойство набухать) и укройте её полотенцем минут на 15-20.

Вылейте тесто в формочки для выпекания, наполнив их на 2/3 объёма.

Выпекайте при температуре 160 С до готовности (проверяйте спичкой или деревянной палочкой). Возможно температуру необходимо будет снизить или наоборот - увеличить. Всё зависит от вашей духовки. У каждой хозяйки свои нюансы с ней. Украсить такую пасху можно орехами, цукатами и сухофруктами.

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