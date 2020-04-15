12 пасок. Рецепт 9: без дрожжей

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

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OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кухня наизнанку".

ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ

Ингредиенты:

Творог - 450 г,

Яйца - 5 шт.,

Мука - 450 г,

Разрыхлитель - 12 г,

Масло сливочное - 150 г,

Ванилин - 1,5 г,

Изюм - 100 г,

Сахар - 400 г,

Сахарная пудра - 100 г,

Лимонная кислота - 1/4 ч.л.

Соль – щепотка,

Кондитерская посыпка

Приготовление:

Творог перетираем через сито или измельчаем при помощи блендера. Учтите, что в твороге не должно быть крупинок, иначе у вас получится кекс, а не паска.

Теперь вбиваем в большую миску 4 яйца и добавляем один желток. Один белок оставляем для глазури. Слегка взбиваем яйца венчиком.

В другой емкости соединяем перетертый творог, 450 грамм сахара, пакетик ванилина и щепотку соли. Вливаем в эту массу взбитые яйца и сразу же добавляем 150 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваем.

Теперь вводим в смесь просеянную муку и разрыхлитель. Сразу же добавляем в тесто промытый изюм. Хорошо все вымешиваем.

Бумажные формы для пасок смазываем растительным маслом и наполняем тестом чуть больше, чем на половину.

Ставим паски в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30-40 минут в зависимости от размера выпечки.

Остывшие паски посыпаем сахарной пудрой или смазываем глазурью.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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