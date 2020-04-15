12 пасок. Рецепт 9: без дрожжей

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.
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OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кухня наизнанку".
ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ
Ингредиенты:
Творог - 450 г,
Яйца - 5 шт.,
Мука - 450 г,
Разрыхлитель - 12 г,
Масло сливочное - 150 г,
Ванилин - 1,5 г,
Изюм - 100 г,
Сахар - 400 г,
Сахарная пудра - 100 г,
Лимонная кислота - 1/4 ч.л.
Соль – щепотка,
Кондитерская посыпка
Приготовление:
Творог перетираем через сито или измельчаем при помощи блендера. Учтите, что в твороге не должно быть крупинок, иначе у вас получится кекс, а не паска.
Теперь вбиваем в большую миску 4 яйца и добавляем один желток. Один белок оставляем для глазури. Слегка взбиваем яйца венчиком.
В другой емкости соединяем перетертый творог, 450 грамм сахара, пакетик ванилина и щепотку соли. Вливаем в эту массу взбитые яйца и сразу же добавляем 150 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваем.
Теперь вводим в смесь просеянную муку и разрыхлитель. Сразу же добавляем в тесто промытый изюм. Хорошо все вымешиваем.
Бумажные формы для пасок смазываем растительным маслом и наполняем тестом чуть больше, чем на половину.
Ставим паски в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30-40 минут в зависимости от размера выпечки.
Остывшие паски посыпаем сахарной пудрой или смазываем глазурью.
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