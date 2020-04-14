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12 пасхальных куличей. Рецепт 8: на 15 яйцах

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кухня наизнанку".

12 пасхальных куличей. Рецепт 8: на 15 яйцах

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ НА 15 ЯЙЦАХ

Ингредиенты:

  • Молоко - 500 мл,

  • Яйца - 15 шт, (2 белка взять для глазури),

  • Дрожжи (сухие) - 22 г или свежие 100 г,

  • Мука - 2,5 кг,

  • Сахар - 450 г,

  • Сметана - 200 г,

  • Сливочное масло - 400 г,

  • Ванилин - 2 г,

  • Соль - 1 ч.л,

  • Изюм - по вкусу,

  • Белок - 2 шт,

  • Сахарная пудра - 200 г,

  • Лимонная кислота - 1/4 ч.л.

Приготовление:

500 мл. молока доводим до кипения, после чего даем ему остыть до теплого состояния. В теплое молоко добавляем 2 пакетика сухих дрожжей. Растворяем дрожжи в молоке и добавляем 200 гр. муки. Все как следует перемешиваем. Оставляем опару в теплом месте на 20 минут.

Теперь в большую миску вбиваем 13 яиц. Добавляем еще 2 желтка. Два белка оставляем для глазури. Добавляем к яйцам сахар и все взбиваем миксером. К взбитым яйцам добавляем ванилин, чайную ложку соли и 200 мл. сметаны.

Еще раз все взбиваем и вливаем растопленное сливочное масло. Вливаем эту смесь в миску с опарой. Все перемешиваем и добавляем просеянную муку. Когда тесто станет густым, добавляем хорошо промытый изюм.

Смазываем руки растительным маслом и вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не начнет послушно собираться в комок. Кладем тесто в миску, накрываем полотенцем и убираем в теплое место на полтора часа.

Через указанное время бумажные формы для выпечки смазываем растительным маслом и выкладываем в них тесто. Тесто должно занимать не более половины объема формы.

Убираем формы с тестом в теплое место еще на 30 минут.

Теперь отправляем куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерное время выпекания составит от 30 до 40 минут в зависимости от размера ваших форм и мощности духовки. Остывшие куличи смазываем глазурью.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Праздники Питание Пасха Рецепты
Теги
рецепт пасхальный стол питание праздник
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