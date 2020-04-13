12 пасхальных куличей. Рецепт 7: заварной

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Наталью Калнину.

ЗАВАРНОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты:

Молоко -300 мл,

Мука -800 гр,

Ванильный сахар - 1 пакетик,

Дрожжи свежие – 15гр,

Яйцо - 5 шт,

Соль -1/2ч.л,

Сахар -200 гр,

Куркума -1/2-1ч.л,

Сливочное масло - 200гр,

Растительное масло - 50 мл,

Цукаты - по вкусу.

Для глазури:

Сахар - 180 гр,

Желатин -1 ч.л,

Вода - 6 ст.л,

Лимонный сок - 1ч.л.

Приготовление:

В миску вливаем 100 мл. молока, добавляем половину чайной ложки соли и столько же сахара. Теперь кладем в молоко 15 грамм свежих дрожжей и 100 грамм просеянной муки. Все как следует перемешиваем. Оставляем опару на 20 минут в теплом месте.

Пока стоит опара, мы приготовим заварную основу. Наливаем в сотейник 200 мл. молока. Добавляем ванильный сахар. Доводим молоко до кипения и снимаем с огня. Кладем в горячее молоко 150 грамм просеянной муки и быстро замешиваем тесто.

Когда заварная масса остынет до теплого состояния, перекладываем ее в большую миску. Добавляем туда опару. Все как следует перемешиваем. Это можно сделать при помощи миксера.

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на один час. Теперь берем пять яиц и отделяем белки от желтков. Белки убираем в холодильник, а к желткам добавляем 200 грамм сахара и половину чайной ложки куркумы. Взбиваем желтки с сахаром при помощи миксера.

Взбитые желтки отправляем в миску с тестом. Перемешиваем массу до однородного состояния. Добавляем 150 грамм просеянной муки. Еще раз все перемешиваем и оставляем тесто в теплом месте на полтора часа.

Теперь растопим сливочное масло до жидкого состояния и дадим ему остыть. Вливаем это масло в тесто, добавляем 200 грамм муки и снова все вымешиваем.

Достаем из холодильника белки, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до устойчивых пиков. Добавляем взбитые белки в тесто и снова все перемешиваем. Как только белки соединятся с тестом, добавляем 200 грамм просеянной муки.

Вливаем в тесто 50 мл. растительного масла и снова все перемешиваем. Добавляем цукаты и снова все перемешиваем. Смазываем руки растительным маслом и делим тесто на порции. Сразу же раскладываем тесто в формы, заполняя не более третьей части объема.

Формы с тестом убираем в теплое место на полтора часа.

Спустя указанное время отправляем куличи в духовку, разогретую до 180 градусов. Чтобы куличи не подгорели, на дно духовки поставьте противень с водой. Выпекаем куличи до готовности. Как только они остынут, поливаем выпечку глазурью.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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