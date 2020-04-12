12 пасхальных куличей. Рецепт 6: с миндальной пастой

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Дениса Фаткулина.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ С МИНДАЛЬНОЙ ПАСТОЙ

Ингредиенты:

Мука - 500 гр,

Молоко - 14 мл,

Яйца - 190 гр,

Прессованные дрожжи - 23 гр,

Соль - 2 гр,

Сахар - 90 гр,

Желтки - 110 гр,

Масло сливочное - 190 гр,

Масло растительное - 30 мл,

Вишня - 140 гр,

Курага - 130 гр,

Изюм - 100 гр,

Ром - 30 мл.

Апельсин - 1 шт.

Миндаль - по вкусу

Для миндальной пасты:

Сахар - 100 гр,

Сливочное масло - 100 гр,

Миндальная мука - 100 гр,

Яйцо - 1 шт,

Кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Ром или коньяк - 20 мл.

Приготовление:

Все сухофрукты моем и складываем в небольшую посуду. Добавляем коньяк и цедру одного апельсина. Также можно добавить цедру лимона. Все перемешиваем и убираем в сторону.

Теперь в чашу миксера вбиваем яйца. Добавляем молоко и живые дрожжи. Всыпаем сахар и соль. Все как следует перемешиваем до полного растворения дрожжей в молоке.

Теперь добавляем всю муку, которая указана в рецепте. Включаем миксер и замешиваем тесто. Как только тесто начнет собираться в ком, добавляем в чашу миксера желтки. Обратите внимание на то, что желтки нужно вводить в тесто по одному.

Когда все желтки вмешаны, начинаем добавлять в тесто размягченное сливочное масло. Все как следует вымешиваем, после чего добавляем сухофрукты, которые настаивались в коньяке.

Еще раз все как следует перемешиваем. Накрываем емкость с тестом пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на два часа.

Через два часа смазываем руки растительным маслом, делим тесто на порции и заполняем им формы для выпекания. Тесто должно занимать не более 1/4 объема формы, так как куличи поднимутся.

Накрываем формы с тестом полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на три часа.

Пока куличи стоят, можно приготовить миндальную пасту. Для этого сливочное масло смешиваем с сахарным песком, добавляем миндальную муку, крахмал и яйцо. Все взбиваем при помощи миксера. Добавляем коньяк или ром и снова все взбиваем.

Перекладываем миндальную пасту в кондитерский мешок и наносим на наши поднявшиеся куличи. Отправляем заготовки в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем куличи до готовности, после чего посыпаем их сахарной пудрой.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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