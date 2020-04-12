12 пасхальных куличей. Рецепт 6: с миндальной пастой

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасхальных куличей.
Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.
OBOZREVATEL благодарит за рецепт Дениса Фаткулина.
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ С МИНДАЛЬНОЙ ПАСТОЙ
Ингредиенты:
Мука - 500 гр,
Молоко - 14 мл,
Яйца - 190 гр,
Прессованные дрожжи - 23 гр,
Соль - 2 гр,
Сахар - 90 гр,
Желтки - 110 гр,
Масло сливочное - 190 гр,
Масло растительное - 30 мл,
Вишня - 140 гр,
Курага - 130 гр,
Изюм - 100 гр,
Ром - 30 мл.
Апельсин - 1 шт.
Миндаль - по вкусу
Для миндальной пасты:
Сахар - 100 гр,
Сливочное масло - 100 гр,
Миндальная мука - 100 гр,
Яйцо - 1 шт,
Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
Ром или коньяк - 20 мл.
Приготовление:
Все сухофрукты моем и складываем в небольшую посуду. Добавляем коньяк и цедру одного апельсина. Также можно добавить цедру лимона. Все перемешиваем и убираем в сторону.
Теперь в чашу миксера вбиваем яйца. Добавляем молоко и живые дрожжи. Всыпаем сахар и соль. Все как следует перемешиваем до полного растворения дрожжей в молоке.
Теперь добавляем всю муку, которая указана в рецепте. Включаем миксер и замешиваем тесто. Как только тесто начнет собираться в ком, добавляем в чашу миксера желтки. Обратите внимание на то, что желтки нужно вводить в тесто по одному.
Когда все желтки вмешаны, начинаем добавлять в тесто размягченное сливочное масло. Все как следует вымешиваем, после чего добавляем сухофрукты, которые настаивались в коньяке.
Еще раз все как следует перемешиваем. Накрываем емкость с тестом пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на два часа.
Через два часа смазываем руки растительным маслом, делим тесто на порции и заполняем им формы для выпекания. Тесто должно занимать не более 1/4 объема формы, так как куличи поднимутся.
Накрываем формы с тестом полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на три часа.
Пока куличи стоят, можно приготовить миндальную пасту. Для этого сливочное масло смешиваем с сахарным песком, добавляем миндальную муку, крахмал и яйцо. Все взбиваем при помощи миксера. Добавляем коньяк или ром и снова все взбиваем.
Перекладываем миндальную пасту в кондитерский мешок и наносим на наши поднявшиеся куличи. Отправляем заготовки в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем куличи до готовности, после чего посыпаем их сахарной пудрой.
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