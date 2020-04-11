12 пасхальных куличей. Рецепт 5: с творогом

OBOZREVATEL продолжает публиковать подборку интересных рецептов пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Ирину Кукинг.

Творожный пасхальный кулич

Ингредиенты:

Мука - 350 гр,

Сахар - 100 гр,

Молоко - 125 мл,

Масло сливочное - 80 гр,

Творог - 150 гр,

Желтки - 4 шт,

Дрожжи прессованные - 15 гр,

Сода - 1/5 ч. л,

Соль - 1/2 ч. л.

Ванильный сахар - 1/2 ч. л.

Кардамон - 1/3 ч. л.

Мускатный орех - 1/3 ч. л.

Клюква - 100 гр

Коньяк - 1 ст. л.

Приготовление:

Сушеную клюкву хорошо промываем и заливаем коньяком. Теперь в миску вливаем теплое молоко. Добавляем прессованные дрожжи и все перемешиваем до полного растворения дрожжей. Добавляем в молоко чайную ложку сахара, 3-4 столовые ложки муки и снова все перемешиваем.

Накрываем миску с опарой пищевой пленкой и убираем в теплое место на 40 минут.

Теперь в оставшуюся муку добавляем соль, соду и ароматизаторы. Все как следует перемешиваем. Параллельно в небольшую миску кладем три желтка и добавляем весь оставшийся сахар. При помощи миксера взбиваем желтки с сахаром до образования светлой однородной массы.

Как только желтки побелеют, добавляем к ним творог и растопленное до жидкого состояния сливочное масло. Еще раз все взбиваем при помощи миксера.

Теперь возвращаемся к миске с сухими ингредиентами. Делаем в муке углубление и вливаем нашу опару. Вслед за опарой вливаем в муку взбитую желтковую массу. Все как следует перемешиваем. На замес теста руками должно уйти не менее 10 минут.

Теперь тесто растягиваем на столе. Выкладываем на тесто клюкву, складываем тесто конвертом и снова его вымешиваем.

Вымешанное тесто кладем в миску, смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1,5 часа.

Спустя указанное время обминаем тесто и перекладываем его в формы. Учтите, что тесто должно занимать не более половины всего объема формы. Тесто в формах оставляем в теплом месте на час.

Теперь смазываем наши куличи смесью желтка и сметаны и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания зависит от размера куличей, в среднем маленькие куличи выпекаются около 20 минут, большие - около 40 минут.

Когда куличи остынут, вынимаем их из форм и посыпаем сахарной пудрой, либо поливаем глазурью.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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