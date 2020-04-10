12 пасхальных куличей. Рецепт 4: без замеса

OBOZREVATEL продолжает публиковать подборку интересных рецептов пасхальных куличей.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Плюшка&Ватрушка".

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ БЕЗ ЗАМЕСА

Ингредиенты:

Прессованные дрожжи - 30 гр.,

Молоко - 130 мл.,

Желтки - 3 шт,

Белки - 4 шт,

Сахар - 1 ст. л.,

Мука - 500-600 гр.,

Ванильный сахар - пакетик,

Соль - 1 ч. л.,

Цедра лимона - по вкусу,

Изюм - 70 гр.,

Алкоголь - 25 мл.,

Корица - 0,5 ч.л.,

Сливочное масло - 100 гр.,

Сахарная пудра - 100 гр.,

Сок лимона - 1-2 ч. л.

Лимон - 1 шт.

Приготовление:

В большую миску кладем прессованные дрожжи, вливаем 130 мл. теплого молока, добавляем одну столовую ложку сахара. Сразу же добавляем три желтка и перемешиваем массу до однородного состояния.

Теперь добавляем в миску четыре столовые ложки муки. Все перемешиваем и оставляем нашу опару в теплом месте на 30 минут.

Пока настаивается опара, мы промываем изюм и замачиваем его в алкоголе. Вы можете использовать как водку, так и коньяк.

Через 30 минут добавляем в поднявшуюся опару оставшийся сахар и цедру одного лимона. Добавляем ванильный сахар, чайную ложку соли и половину чайной ложки корицы. Теперь перекладываем в опару изюм вместе с алкоголем.

Все тщательно перемешиваем. Теперь в миску кладем три белка, добавляем щепотку соли и взбиваем белки до устойчивой пены.

Взбитые белки лопаткой вводим в тесто и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Постепенно вводим в нашу массу просеянную муку. Слегка все перемешиваем и добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Вымешиваем тесто до тех пор, пока масло полностью не соединится с мукой.

Вымешанное тесто накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 2,5 часа.

Спустя указанное время смазываем руки растительным маслом, слегка вымешиваем тесто, чтобы выпустить воздух и выкладываем тесто в формы. Тесто должно занимать не более 1/3 объема формы. Куличи снова накрываем полотенцем и оставляем в форме еще на час.

Теперь отправляем куличи в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем куличи около 35-45 минут. Время выпекания будет зависеть от мощности вашей духовки и размера формы, которую вы используете.

Остывшие куличи поливаем глазурью и посыпаем кондитерской посыпкой.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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