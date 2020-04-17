OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

Сегодня предлагаем серию авторских рецептов пасхальной выпечки.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Лизу Глинскую.

ПАСКА ОТ ЛИЗЫ ГЛИНСКОЙ

Ингредиенты:

Мука - 650 гр,

Молоко - 170 мл.

Прессованные дрожжи - 25 гр.

Сахар 180 гр,

Соль - 10 гр,

Мед - 40 гр,

Яйца - 6 шт,

Сливочное масло - 250 гр,

Изюм - 150 гр,

Вода - 100 мл,

Ром - 30 мл,

Для меренги:

Белок - 5 шт,

Сахар - 300 гр,

Приготовление:

Изюм промываем и заливаем сиром. Для этого в миску наливаем 100 мл. кипятка, добавляем 100 гр. сахара и все перемешиваем. Как только сахар растворится в воде, добавляем ром. Даем сиропу остыть в течение 15 минут, после чего выкладываем в него изюм. Накрываем миску с изюмом пленкой и убираем в холодильник на ночь.

Теперь берем 170 мл. теплого молока, добавляем 1 грамм прессованных дрожжей. Все перемешиваем и добавляем 150 грамм муки. Накрываем миску пленкой и оставляем в теплом месте на 3-4 часа.

По истечении указанного времени перекладываем опару в чашу миксера. Добавляем 6 яиц из холодильника, 3 столовые ложки сахара и мед. Взбиваем массу до однородного состояния.

Параллельно в большую миску просеиваем муку, добавляем 25 грамм прессованных дрожжей, щепотку соли. Перемешиваем все сухие ингредиенты.

Теперь в чашу миксера всыпаем муку с дрожжами и снова все взбиваем. Вымешиваем тесто не менее 5-7 минут.

Теперь добавляем в тесто охлажденное сливочное масло. Все вымешиваем, накрываем миску с тестом пищевой пленкой и убираем в теплое место на 2 часа.

Спустя 2 часа обминаем тесто, накрываем миску пищевой пленкой и убираем в холодильник на 10-12 часов.

Спустя 12 часов добавляем в тесто изюм, снова все вымешиваем. Выкладываем тесто в формы для выпекания, таким образом чтобы была заполнена только третья часть форм. Оставляем тесто в формах на 2 часа.

Через 2 часа отправляем формы с заготовками в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем в духовке от 30 до 40 минут в зависимости от размера вашей формы.

Остывшие куличи смазываем меренгой.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски со сметаной. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом паски по старинному рецепту вы можете ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски по бабушкиному рецепту. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом сырной паски можно ознакомиться здесь.