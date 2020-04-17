Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Елена Коваленко
Все статьи автора

Паска от Лизы Глинской

746
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

Сегодня предлагаем серию авторских рецептов пасхальной выпечки.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Лизу Глинскую.

Паска от Лизы Глинской

ПАСКА ОТ ЛИЗЫ ГЛИНСКОЙ

Ингредиенты:

  • Мука - 650 гр,

  • Молоко - 170 мл.

  • Прессованные дрожжи - 25 гр.

  • Сахар 180 гр,

  • Соль - 10 гр,

  • Мед - 40 гр,

  • Яйца - 6 шт,

  • Сливочное масло - 250 гр,

  • Изюм - 150 гр,

  • Вода - 100 мл,

  • Ром - 30 мл,

Для меренги:

  • Белок - 5 шт,

  • Сахар - 300 гр,

Приготовление:

Изюм промываем и заливаем сиром. Для этого в миску наливаем 100 мл. кипятка, добавляем 100 гр. сахара и все перемешиваем. Как только сахар растворится в воде, добавляем ром. Даем сиропу остыть в течение 15 минут, после чего выкладываем в него изюм. Накрываем миску с изюмом пленкой и убираем в холодильник на ночь.

Теперь берем 170 мл. теплого молока, добавляем 1 грамм прессованных дрожжей. Все перемешиваем и добавляем 150 грамм муки. Накрываем миску пленкой и оставляем в теплом месте на 3-4 часа.

По истечении указанного времени перекладываем опару в чашу миксера. Добавляем 6 яиц из холодильника, 3 столовые ложки сахара и мед. Взбиваем массу до однородного состояния.

Параллельно в большую миску просеиваем муку, добавляем 25 грамм прессованных дрожжей, щепотку соли. Перемешиваем все сухие ингредиенты.

Теперь в чашу миксера всыпаем муку с дрожжами и снова все взбиваем. Вымешиваем тесто не менее 5-7 минут.

Теперь добавляем в тесто охлажденное сливочное масло. Все вымешиваем, накрываем миску с тестом пищевой пленкой и убираем в теплое место на 2 часа.

Спустя 2 часа обминаем тесто, накрываем миску пищевой пленкой и убираем в холодильник на 10-12 часов.

Спустя 12 часов добавляем в тесто изюм, снова все вымешиваем. Выкладываем тесто в формы для выпекания, таким образом чтобы была заполнена только третья часть форм. Оставляем тесто в формах на 2 часа.

Через 2 часа отправляем формы с заготовками в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем в духовке от 30 до 40 минут в зависимости от размера вашей формы.

Остывшие куличи смазываем меренгой.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски со сметаной. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом паски по старинному рецепту вы можете ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL опубликовал рецепт паски по бабушкиному рецепту. С этим рецептом можно ознакомиться здесь.

С рецептом сырной паски можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Праздники Питание Пасха Рецепты
Теги
рецепт пасхальный стол питание праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz