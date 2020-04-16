12 пасок. Рецепт 11: на желтках

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.

OBOZREVATEL благодарит за рецепт Павла Лугинца.

ПАСКА НА ЖЕЛТКАХ

Ингредиенты:

Мука - 600 гр,

Молоко - 330 мл,

Сахар - 170 гр,

Прессованные дрожжи - 35 гр,

Желтки - 7 шт,

Сливочное масло - 130 гр,

Соль - 0,5 ч. л,

Коньяк - 20 мл,

Изюм - 150 гр,

Лимон - 1 шт,

Шафран - 1-2 стебля

Кардамон - 0,5 ч. л,

Мускатный орех - 0,3 ч. л,

Молотая корица - 0,3 ч. л.

Приготовление:

Несколько стебельков шафрана заливаем 50 мл. кипятка и настаиваем 30 минут. В большую миску вливаем 160 мл. молока. Добавляем несколько ложек сахара и прессованные дрожжи. Теперь добавляем в миску 3 ст. ложки муки. Все перемешиваем до однородного состояния. Накрываем опару полотенцем и оставляем на 10 минут.

Оставшееся молоко доводим до кипения. Как только оно закипит, высыпаем в кастрюлю муку и быстро все перемешиваем.

Даем заваренной муке остыть до теплого состояния и перекладываем эту массу в миску с опарой. Снова все перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на час.

Пока поднимается тесто, изюм промываем и заливаем кипятком. За 30 минут до того, как будет готова опара в миску кладем желтки, добавляем половину чайной ложки соли и весь оставшийся сахар. Взбиваем массу миксером до белой пены.

Теперь в миску к опаре отправляем половину взбитых желтков и 160 грамм муки. Все перемешиваем. Миску снова накрываем пленкой и оставляем в теплом месте еще на один час.

Спустя указанное время вливаем в тесто оставшиеся взбитые желтки и оставшуюся муку. Все перемешиваем. Вымешиваем тесто до того момента, когда оно перестанет липнуть к рукам.

Теперь сливочное масло растопим до жидкого состояния. Вливаем масло в тесто и все хорошо вымешиваем. Как только масло соединится с тестом, добавляем коньяк, специи и заливку из шафрана. Хорошо вымешиваем тесто, после чего накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на час.

Теперь добавляем в тесто изюм и цедру апельсина. Снова все вымешиваем. Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и снова оставляем его в теплом месте на час.

Через час делим тесто на порции и раскладываем в бумажные формы. Оставляем заготовки в формах на час.

Через час смазываем заготовки смесью яйца с молоком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем паски около 35-40 минут в зависимости от размера формы и мощности вашей духовки.

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