12 пасок. Рецепт 10: без выпечки

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты пасок.

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OBOZREVATEL благодарит за рецепт канал "Кухня наизнанку".

ТВОРОЖНАЯ ПАСКА БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты:

Творог – 600 г,

Сметана (25-30%) – 200 г,

Сахарная пудра – 80-100 г,

Желатин – 10 г,

Ванилин – 1 пак.,

Изюм – 100 г.

Приготовление:

10 грамм желатина высыпаем в тарелку и добавляем 3-4 столовые ложки теплой воды. Перемешиваем массу до полного растворения желатина.

Теперь творог перетираем через мелкое сито либо перебиваем его блендером. Массу перетираем до тех пор, пока она не начнет напоминать ко консистенции крем. Добавляем к творогу сахарную пудру и 200 мл. жирной сметаны.

Все как следует перемешиваем и добавляем пакетик ванилина. Теперь кладем в творожную массу хорошо промытый изюм и сразу же добавляем в эту массу желатин. Снова все перемешиваем.

Форму, в которой будет застывать паска, застилаем влажной марлей и наполняем готовой массой. Накрываем форму марлей, сверху на паску устанавливаем пресс и убираем эту конструкцию в холодильник на сутки.

На следующий день вынимаем паску из формы, убираем марлю и выкладываем наше угощение на красивое блюдо.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

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