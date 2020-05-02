Умнеем за обедом: врач определил, как продукты влияют на умственные способности

Правильно подобранные продукты могут существенным образом повлиять на работу головного мозга и замедлить возрастные изменения.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала диетолог Вера Паламарь.

"К сожалению, не существует каких-то волшебных таблеток или супер-еды, которые могли бы полностью остановить процессы старения мозга. Однако, если в вашем рационе много фруктов, овощей, бобовых, цельно- зерновых продуктов и полезных жиров, то у вас есть возможность значительно замедлить возрастные изменения мозга", - отметила диетолог, добавив при этом, что включение многих продуктов в рацион на регулярной основе может улучшить здоровье мозга, что должно привести к улучшению психической функции.

По словами Паламарь, исследования показывают, что лучшими продуктами для головного мозга являются зелень, листовые салаты, брокколи, которые богаты здоровыми питательными веществами, такими как витамин К, лютеин, фолиевая кислота и бета-каротин. Исследования показывают, что эти растительные продукты могут помочь замедлить снижение познавательной способности.

Также диетолог отметила, что жирная рыба - это источник омега-3 жирных кислот. "Здоровые ненасыщенные жиры, связаны с более низким уровнем бета-амилоида в крови - это белок, который образует повреждающие комплексы в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Попытайтесь есть рыбу не реже двух раз в неделю, но выбирайте сорта с низким содержанием ртути, такие как лосось, треска, консервированный светлый тунец и минтай. Если вы не любитель рыбы, то выбирайте растительные источники омега-3, такие как льняные семечки, авокадо и грецкие орехи", - подчеркнула Паламарь.

Также диетолог напомнила о пользе ягод. "Флавоноиды, натуральные пигменты растений, которые придают ягодам их блестящие оттенки, также помогают улучшить память. В исследовании 2012 года, опубликованном в "Анналах неврологии", исследователи из Бригама и женской больницы Гарварда обнаружили, что женщины, потреблявшие две или более порции клубники и черники каждую неделю, замедляли снижение памяти до двух с половиной лет", - отметила врач.

Кроме того, диетолог отдельно отметила полезные свойства чая и кофе, подчеркнув, что в исследовании 2014 года, опубликованном в The Journal of Nutrition, участники с более высоким потреблением кофеина лучше оценивали тесты на умственную функцию. Согласно другим исследованиям, кофеин также может помочь укрепить новые воспоминания.

Еще одни полезным продуктом Паламарь назвала грецкие орехи. "Орехи являются отличными источниками белка и здоровых жиров, а грецкий орех, в частности, может также улучшить память. Грецкие орехи содержат много омега-3 жирных кислот в виде альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая помогает снизить кровяное давление и защищает артерии, а это хорошо и для сердца, и для мозга", - отметила врач.

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