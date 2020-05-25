10 неизвестных фактов о каперсах

Свежие плоды каперсов очень сладкие, напоминают арбуз. Из них варят сладкое варенье и мармелад, который подают к сырам.
Каперсы – это кустарники, деревья и лианы, которые растут в тропических и субтропических зонах Северной Африки и Южной Европы.
Как правило, повара используют нераспустившиеся цветочные бутоны, а также созревшие плоды растения "каперсы колючие", пишет msn.com
Каперсы
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Древние греки сушили плоды каперсов, чтобы использовать их в качестве сахара. Этот продукт используют более 2000 лет. Впервые о нем упоминается в 2700 году до нашей.эры.
Маринованные каперсы используют для приготовления таких известных соусов как тартар, равигот, ремуляд.
В Британии горячий соус с каперсами – традиционное дополнение к отварной баранине.
Каперсы хорошо сочетаются с пряностями - орегано, розмарином, тимьяном, базиликом, чесноком.
Бутоны каперсника в Древней Греции славились как эффективное средство от метеоризма.
Древними евреями зрелые ягоды каперсника использовались в качестве афродизиака.
Каперсы входили в состав оригинального рецепта салата оливье, который в конце XIX века придумал Люсьен Оливье.
Помимо плода каперсового куста, полезными свойствами обладают его листья и корни. С древности их использовали для заживления ран, при заболеваниях сердца и щитовидной железы. Бутоны каперсника обогащены белком, полезными жирами и клетчаткой.
Кверцетин, содержащийся в каперсах, препятствует развитию онкологических заболеваний и благоприятно влияет на состояние кожи.
Маленькие бутоны каперсника, размером не больше 7 мм в диаметре, представляют наибольшую ценность, а каперсы, достигшие 14 мм в диаметре, считаются низкопробными.
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