10 неизвестных фактов о каперсах

Свежие плоды каперсов очень сладкие, напоминают арбуз. Из них варят сладкое варенье и мармелад, который подают к сырам.

Каперсы – это кустарники, деревья и лианы, которые растут в тропических и субтропических зонах Северной Африки и Южной Европы.

Как правило, повара используют нераспустившиеся цветочные бутоны, а также созревшие плоды растения "каперсы колючие", пишет msn.com

Каперсы Getty

Древние греки сушили плоды каперсов, чтобы использовать их в качестве сахара. Этот продукт используют более 2000 лет. Впервые о нем упоминается в 2700 году до нашей.эры.

Маринованные каперсы используют для приготовления таких известных соусов как тартар, равигот, ремуляд.

В Британии горячий соус с каперсами – традиционное дополнение к отварной баранине.

Каперсы хорошо сочетаются с пряностями - орегано, розмарином, тимьяном, базиликом, чесноком.

Бутоны каперсника в Древней Греции славились как эффективное средство от метеоризма.

Древними евреями зрелые ягоды каперсника использовались в качестве афродизиака.

Каперсы входили в состав оригинального рецепта салата оливье, который в конце XIX века придумал Люсьен Оливье.

Помимо плода каперсового куста, полезными свойствами обладают его листья и корни. С древности их использовали для заживления ран, при заболеваниях сердца и щитовидной железы. Бутоны каперсника обогащены белком, полезными жирами и клетчаткой.

Кверцетин, содержащийся в каперсах, препятствует развитию онкологических заболеваний и благоприятно влияет на состояние кожи.

Маленькие бутоны каперсника, размером не больше 7 мм в диаметре, представляют наибольшую ценность, а каперсы, достигшие 14 мм в диаметре, считаются низкопробными.

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