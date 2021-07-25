Денежное…

На самом деле банкноты США крупных номиналов бывают – это 500, 1000, 5000, 10000 и 100000 долларов!

Правда они уже давно не выпускаются и по мере износа изымаются из обращения. Обращаются эти банкноты только внутри США.

На 500-долларовой банкноте портрет Уильяма Маккинли (1843-1901), 25-го президента США (1897-1901).

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Он привлек к управлению государством многих выдающихся деятелей того времени. Благодаря активной внешней политике его администрации США стали мировой и колониальной державой. На Всемирной выставке в Буффало в 1901 г. Маккинли был смертельно ранен анархистом Л. Чолгошем.

На 1000-долларовой банкноте изображен Гровер Кливленд (1837-1908) дважды избиравшийся президентом США: в 1885-1889 и в 1893-1897.

На 5000-долларовой банкноте портрет Джеймса Мэдисона (1750-1836) - “отца американской конституции”, государственного секретаря в правительстве Джефферсона, и президента США (1809-1817).

На банкноте достоинством в 10 000 долларов - портрет Сэмюэля Чейза (1741-1811).

Первый вопрос, который всегда задают об этой купюре - кто такой Чейз. Однако Филандер Чейз был в свое время известным политиком, сенатором, первым секретарем Казначейства США, министром финансов при президенте Линкольне. Но возможно, главная его заслуга в том, что, скорее всего, именно благодаря ему американские доллары обрели свой узнаваемый зелено-черный цвет.

Самая крупная американская банкнота имеет номинал 100 000 долларов. На ней изображен Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й президент США (1913-1921), один из авторов Версальского мирного договора и устава Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии мира в 1919 г.

А ещё именно он создал ФРС - Федеральную Резервную Систему, которой (а не США) принадлежат доллары США.

В обращении находится не более 40 тысяч таких банкнот. Они используются исключительно в официальных расчетах и лишь в стенах федеральных резервных банков.

Однако коллекционная ценность этих купюр значительно выше номинала - на аукционах для отдельных экземпляров она может в десятки раз превышать свой номинал! Но могли бы стоить и дороже. Потолок цен ограничивает то обстоятельство, что эти купюры валютным законодательством США запрещены к вывозу за территорию страны…

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