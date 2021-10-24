Зеленая энергетика улучшает уровень занятости населения - ассоциация

Развитие зеленой энергетики в мире и Украине положительно влияет на создание новых рабочих мест, улучшает социальную ситуацию в стране.

Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики в Facebook.

Как отмечается, занятость в отрасли ВИЭ (возобновляемые источники энергии) во всем мире достигло 12 млн в 2021, что на 500 тыс. больше, чем в 2019 году.

"Развитие солнечной и ветровой энергетики был основным драйвером глобального роста занятости в области ВИЭ, составляя в среднем 4 млн и 1,25 млн рабочих мест соответственно. Вместе с тем занятость в сфере жидкого биотоплива снизилась в связи со снижением спроса на транспортное топливо", — отмечают эксперты.

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Исследования международных организаций показывают, что благодаря "зеленому" перехода на мир получает больше рабочих мест, чем теряет.

"Глобальный сценарий устойчивого развития ILO до 2030 г. предусматривает, что 24-25 млн новых рабочих мест значительно превышать потери от 6 до 7 млн ​​рабочих мест", — говорится в сообщении.

Также указывается, что по прогнозам глобальный переход на ВИЭ к 2050 г. может создать рабочие места для 43 млн человек.