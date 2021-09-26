В ВСУ рассказали, когда военнослужащие получат задолженные выплаты

Военнослужащими Вооруженных сил Украины пообещали в ближайшее время погасить перед ними все задолженности по одноразовым выплатам. Речь идет почти о полутора миллиардах гривен.

Заверение, что деньги будут перечислены, Министерство обороны получило от Минфина. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим: ранее в офисе омбудсмена Украины заявили о нарушении конституционных прав украинских воинов и членов их семей из-за задолженности выплат денежного обеспечения и других видов помощи. На 17 сентября она составляла до 1,5 млрд грн.

Видео дня

Предполагали, якобы по этим причинам было прекращено и финансирование боевых выплат воинам, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил.

По словам же Залужного, выплаты приостановили из-за того, что на них изначально государство выделило меньше средств.

"Речь идет о единовременных выплатах, которые действительно являются обязательными. Июнь Минобороны закрыло оздоровительными. Деньги выплачены людям, которые уже до того месяца побывали в отпусках, и июнь в том числе. Теперь средства пошли на оплату июля", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что дальше этого движение не пошло, подъемные (денежная помощь в случае переезда к новому месту службы, которое находится в другом населенном пункте. – Ред.) средства пока не платят. В то же время деньги уже выделены и в ближайшее время будут выплачиваться военнослужащим.

"Подъемные будут оплачены, поднаем (наем жилья. – Ред.) Тоже. Пока так. По крайней мере государство в лице Минфина заверила Минобороны о том, что все будет выплачено", – подытожил генерал-лейтенант Залужный.

Ранее бывшие украинские военнослужащие рассказали о причинах увольнения с ВСУ молодых бойцов и опытных офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, главой Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве якобы был назначен бывший регионал Игорь Осипенко, пойманный на взятке в 2012-м. Тогда мужчина получил обвинительный приговор по делу о коррупции, но из девяти лет в колонии отсидел только один.