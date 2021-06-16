В Украине пенсионеров хотят заставить платить за проезд в транспорте: как будет работать новая система

В Украине Кабинет министров утвердил законопроект, который приведет к замене бесплатного проезда в транспорте на денежные выплаты. В результате пенсионеры должны будут оплачивать проезд.

Об этом говорится в законопроекте, который разработало Министерство социальной политики. Всего около 2,4 млн украинцев имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Кроме них есть еще 11 млн пенсионеров, которые также во многих городах ездят бесплатно.

Проектом постановления Кабмина предусмотрено, что льготы в наличной форме будут действовать на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Деньги на городской и пригородный транспорт будут выдавать ежемесячно, в то же время стоимость междугородних поездок будут компенсировать (то есть оплачивать уже после самой поездки).

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Заместитель Министра соцполитики Виталий Музыченко уверен, это новшество позволит уравнять в правах граждан, которые живут в больших городах и пользуются многими видами транспорта, и жителей небольших населенных пунктов, где транспорт ходит даже не каждый день.

"Форма монетизации может быть абсолютно разной – наличные выплаты, зачисление денег на карту, или засчитанные поездки на карту", – заявил Музыченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение утвердить законопроект, который отменяет бесплатный проезд в транспорте.