Биткоин ушел вверх: сколько стоит криптовалюта

Цена биткоина поднялась выше $43 тыс., поскольку "быки" интенсивно и синхронизировано работают над сокращением разрыва стоимости криптовалюты до $44 тыс. Их планы на ближайшую перспективу усилить этот восходящий тренд с целью привести цену биткоин до отметки $48 тыс.

Флагманская криптовалюта, по данным ресурса Coinpage, торгуется с повышением на 2,8% до $43,65 тыс. и близка к устранению накопленных за семь дней убытков. Как упоминалось в предыдущем анализе, зона спроса, обозначенная зеленым цветом cегодня выше $40 тыс. Цена биткоин стремительно растет, поскольку азиатская сессия, как утверждают аналитики, готовится к открытию европейской сессии.

Согласно 12-часовому графику, биткоин, судя по краткосрочной технической картине, поднимается вверх в траектории наименьшего сопротивления.

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The Relative Strength Index (RSI) подтверждает усиление "бычьего трэнда" в удержании цены. В то же время сигнал на покупку от MACD показывает, что покупатели имеют преимущество. Будет ли данный восходящий трэнд валиден и поднимется ли цена биткоина до $44 тыс. станет известным в течении 12-часового периода.

Согласно Whale Alert, одной из ведущих платформ для отслеживания тенденций сферы криптовалют, 29 сентября поточного года в 19:56 по всемирному времени, ведущий биткоин-кошелек перевел 5000 BTC из Xapo в Binance. Общая стоимость сделки в настоящее время составляет около $206 млн. Отдельным переводом анонимный оператор сети сделал трансфер 500 биткоинов с неидентифицированного крипто- кошелька в регистр криптовалютной биржи Coinbase.

По закрытым данным криптобиржи Whitebit, оборот биткоин достиг самого высокого уровня с конца июля 2021 года. Из-за последнего скачка цен на крупнейшую в мире криптовалюту, закрытие коротких позиций для биткоин за последние 24 часа резко увеличилось. Такие изменения курса биткоин говорят о значительной глубине рыночной ниши для данной валюты.

Недавно курс биткоина, писал Obozrevatel, обвалился в первую очередь из-за запрета Китая на криптооперации. По прогнозам специалистов, цена могла опуститься ниже $42,8 тыс.

Через несколько часов после этого события, Генеральный директор Tesla Илон Маск, писал OBOZREVATEL, заявил, что властям различных стран не удастся уничтожить криптовалюты. Оптимистично оценивая их роль в потенциальном сокращении "ошибок и задержек в устаревших финансовых системах", Маск отметил: "я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее продвижение".

В этом контексте Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в интервью изданию Novinite заявил: "существует вероятность того, что в ближайшие годы сектор криптовалюты может вырасти в десять раз".