По самым скромным оценкам банкиров, фактический запуск кредитного реестра НБУ приведет к необходимости доформировать резервы на уровне 10-15%. Причем, как бы не отбивались финансисты, готовя отписки для регулятора, уже в начале 2019 года им придется чесать затылок – где взять деньги на докапитализацию. Но это далеко не единственное последствие для рынка. Рожденный в муках нацбанковский реестр может кардинально поменять облик банковской системы страны. И вот почему.

Один за всех и все за одного

По сути, сам запуск кредитного реестра, данные в который НБУ по принятому в феврале закону начал собирать в апреле 2018-го, больших угроз для банковской системы не несет. Риски несут колоссальные масштабы проблемки, накопленные за предыдущие годы, а также банкопад 2014-2015 годов.

Только банкиры перевели дух, худо-бедно подлатали дыры, сформировали резервы и докапитализировали финучреждения, как на горизонте появилась новая проблема. Масштабы которой сложно преувеличить.

Дело в том, что по закону "О кредитном реестре НБУ" банки вне зависимости от своего желания обязаны использовать данные из нацбанковской базы для оценки кредитных рисков. Вместе с выписанным порядком оценки тем самых рисков (Постановление НБУ №351) это означает, что банки должны будут негативно классифицировать даже исправно обслуживаемые заемщиком кредиты, если в нацбанковской базе на нем будет числиться проблемка в любом другом финучреждении.

И речь идет не только о ныне здравствующих банках, но и о тех из них, которые давно попали под жернова банковской чистки. Ведь подавать в реестр информацию должны не только финучреждения. Но и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Большая рыба

Банкиры говорят, что наиболее остро проблема будет стоять для больших банков. Которые обслуживают и кредитуют крупных корпоративных клиентов. Для последних практика работы сразу с несколькими банками является нормой. А гасить кредиты в стоящих на ликвидации финучреждениях в Украине не модно. Так что даже вполне благополучный клиент, обслуживающий в срок задолженность, может оказаться по данным реестра злостным неплательщиком в каком-нибудь из банков-банкротов. Благо среди последних хватает и некогда весьма солидных по объемам активов финучреждений

Игнорировать данные реестра банки не смогут. А значит будут вынуждены формировать по таким заемщикам резервы. Что напрямую ударит по капиталу и вынудит опять возвращаться к вопросу докапитализации. По самым скромным оценкам самих финансистов, объем "дыры" может составить порядка 10-15% от нынешнего размера капитала. Но точные цифры сейчас назвать никто не возьмется – до сих пор многие банки могли лишь догадываться о кредитах своих клиентов в других финучреждениях.

Клиентов заставят раскошелится

Методов борьбы с этой напастью у банков не так много. Конечно, первым делом финансисты попробуют использовать свое право подтверждать заниженную оценку размера кредитного риска собственным "суждением". Однако будут ли работать эти отписки, учитывая прямое законодательное требование учитывать данные из реестра, большой вопрос. Так или иначе, принимать ли субъективное мнение банкиров решает Нацбанк.

Потому, признаются финансисты, работать с внезапно ставшими высокорисковыми заемщиками придется в ручном режиме. И тут уж в ход пойдут все средства.

К примеру, от части из них непременно потребуют полностью погасить займ. А чтобы мотивировать, предложат в случае отказа поднять кредитную ставку, урезать лимиты по возобновляемым линиям и т.д. Цель проста – любой ценой избежать доформирования резервов. Те банки, которые имеют под рукой факторинговую компанию, начнут "продавать" им хорошие-плохие кредиты, чтобы расчистить портфели. А вот найти покупателя на стороне на такие займы, скорее всего не выйдет.

Загонят в один банк

Непременно поменяются и правила работы с новыми заемщиками. Банки повально станут требовать от клиентов эксклюзивности и начнут прописывать в договорах суровые санкции за самовольное кредитование на стороне. Ведь отвечать своим портфелем за чужую кредитную политику никто не захочет. Как минимум, клиента обяжут согласовывать походы налево, максимум – запретят их вовсе.

Причем коснется это всех без исключения заемщиков, обращающихся за кредитом на сумму свыше 320 тыс. грн. – данные о задолженности сверх этой суммы автоматически будут отправляться в кредитный реестр.

Это сыграет злую шутку с небольшими финучреждениями, которые и без того вынуждены выгрызать зубами хороших клиентов у нерезидентов и госбанков. Ведь их кредитные возможности ограничены потолком в 25% от капитала, а предложить услуги "второго банка" для крупного корпорейта, больше не выйдет.

Дорогу рейдерам

Кредитный реестр НБУ потенциально несет еще одну, пусть и маловероятную, но вполне реальную угрозу. Прибегнуть к шантажу смогут не только банки, но и их клиенты.

Схема проста до неприличия. Крупный заемщик банка X берет кредит в небольшом банке Y на небольшую сумму – только бы та попала в поле зрения реестра. А затем требует от основного кредитора пересмотр условий по займу: его лонгации, снижения ставки или увеличения лимита. В противном случае грозит просрочить выплаты по второму кредиту в банке Y.

В теории, в результате этой операции можно даже получить контроль над банком – все зависит от уровня задолженности клиента перед основным банком и его доле в общем кредитном портфеле.

Как Нацбанк будет бороться с такими схемами – покажет время. Пока же банки размышляют над тем, как избежать очередной волны формирования резервов и докапитализации. Ведь кроме запуска реестра, банки в нынешнем году уже столкнулись с необходимостью докапитализации из-за перехода на новые стандарты отчетности МФСО9, а также ведут затратные работы по подготовке IT-инфраструктуры к требованиям кибербезопасности.