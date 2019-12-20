Облава на игровой бизнес: в Украине выставили на продажу первый зал автоматов

В Харькове на улице Блюхера выставили на продажу зал с игровыми автоматами.

Об этом говорится в сообщении на сайте объявлений OLX. Продавец утверждает, что испытывает дискомфорт, поскольку находится в другом городе и не может контролировать работу заведения.

www.olx.ua

"Продам лотерейный клуб Космолот, проход 1 млн – 1,5 млн, продажа в связи что я нахожусь в другом городе и контролировать не удобно,показатели очень хорошие", – говорится в объявлении (орфография автора сохранена. – Ред).

Скриншот сообщения olx.ua

Фото заведения, которое выставили на продажу www.olx.ua

Фото заведения, которое выставили на продажу www.olx.ua

Фото заведения, которое выставили на продажу www.olx.ua

Напомним, Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что этой ночью было закрыто более 150 незаконных игорных заведений и изъято оборудование на 46 млн гривен. В то же время Telegram-канал "Темный рыцарь", который публикует инсайды "ЗЕ команды", сообщил, что в Тернополе все игорные заведения закрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Сотрудники Национальной полиции Украины 20 декабря выявили и прекратили деятельность около 5300 игорных заведений. Было изъято 2,3 тысячи компьютерной техники на 50 млн грн.

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