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24 марта • обновлено в 21:40
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Нацбанк отказал Митюкову в должности члена набсовета Ощадбанка

2.1т
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Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) экс-министра финансов Игоря Митюкова.

Об этом пресс-служба регулятора сообщила агентству "Интерфакс-Украина", подчеркнув, що детали будут обнародованы позднее.

Напомним, что в конце ноября 2019 года Кабмин утвердил назначение трех независимых членов набсовета Ощадбанка, среди которых был Митюков. После этого, в декабре прошлого года обновленный набсовет финучреждения избрал его замглавой НС Ощадбанка.

Игорь Митюков

Игорь Митюков

Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Митюков является также главой представительства американского инвестбанка Morgan Stanley в Украине. После консультаций с ним в начале марта 2020 года банк посоветовал своим клиентам продавать украинские евробонды (облигации госдолга).

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
"Ощадбанк" Национальный банк Украины
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