Министр финансов Марченко объяснил, почему он против изменений в налоговой системе во время войны

Война в Украине перекроила налоговую систему государства. С 1 апреля 2022 года и на весь период военного положения от единого налога освобождены ФЛП 1-й и 2-й групп, а ставка единого налога для 3-й группы составляет 2%. Кроме того, ФЛП 3-й группы освободили от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по НДС по операциям по поставке товаров, работ и услуг на территории Украины.

Подобные изменения в налоговой системе не радуют министра финансов Украины Сергея Марченко: в этом он признался шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в эксклюзивном интервью для программы "Орестократия". "Бизнес должен осознавать, что он работает в стране, которая ведет войну", – заявил чиновник.

Как будет выживать Украина в 2022 году при условиях, которые можно охарактеризовать как "паралич бизнеса", – один из важнейших на сегодня вопросов, поэтому не удивительно, что именно он стал одним из ключевых в разговоре министра с журналистом.

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"Бизнес к новым условиям постепенно приспосабливается, – сказал Сергей Марченко. – Были решения, позволявшие ему спокойнее принять эти условия. Поэтому в некоторых сферах (сфере услуг, например) там, где не ведутся боевые действия, люди уже выходят на работу, работают, бизнес создает добавленную стоимость, рабочие места и платит налоги. Но, опять же, по сравнению с довоенным периодом, у нас проседание до 50% – в налоговой сфере, а также значительное проседание в таможенной".

По словам министра, от таможни Украина получает только 20% довоенных поступлений: "Так было в марте – и такую же ситуацию видим в апреле. Это связано с тем, что в Украине работает только западный участок границы. Восточный, южный и северный не работают в том режиме, который был до войны".

Глава Минфина признался: когда принимали решение о внесении изменений в налоговую систему во время военных действий, он был против либерализации налогов. Свою позицию Марченко объяснил так: "Я противник того, чтобы менять налоговую и таможенную систему во время войны, это не то, что я считаю правильным. Да, есть необходимость в поддержке определенных секторов, в кредитной поддержке – и мы это делаем. Но радикальные изменения в системе налогов создадут больше трудностей, чем реальных достижений. Многие дельцы пользуются этим. Бизнес должен понимать, что он работает в стране, которая воюет, и чтобы страна могла эту войну выиграть, он должен платить налоги". "Конечно, речь идет о том бизнесе, который сейчас имеет возможность работать", – подчеркнул министр.

Каким образом государство будет финансировать дефицит госбюджета в 2022 году и какие средства от западных партнеров мы ожидаем – смотрите в "Орестократии":

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