В этот раз законодательное собрание города Севастополя приняло решение списывать долги созданные до аннексии Крыма в сумме до 5 млн рублей определенным категориям граждан без требований от кредитора через Фонд защиты вкладчиков. Мои комментарии для Радио Свобода Крым Реалии. Во-первых, часть этих долгов была продана и потом еще несколько раз перепродана коллекторам. За эти права требований платились деньги и в большинстве случаев украинские банки собственниками этих долгов не являются. За эти кредиты коллекторы будут воевать в российских и м.б. в международных судах.

Новости Крым погрузился в темноту

Во-вторых, на что собственно надеется ФЗВ в Крыму? Что сальдо между кредитами и депозитами в украинских банках у крымчан в пользу вкладчиков, так далеко не по всем банкам, а часть из них уже давно под управлением ФГВФЛ, который кстати выплачивал компенсации тем крымчанам, которые не избавились от украинских паспортов (т.е. понимаете да? Если у ФЗВ будут претензии по ликвидируемым банкам к ФГВФЛ по каким-то вкладам, а ФГВФЛ уже выплатил этим вкладчикам по украинскому паспорту, то ФЗВ свои претензии может засунуть себе куда подальше).

Часть тех банков депозиты, которых выплачивал ФЗВ уже под ликвидацией или ликвидированы ФГВФЛ. А теперь еще к этим убыткам они добавили списание долгов до 5 млн рублей. Как по мне законодательное собрание Севастополя регламентировало действия ФЗВ, которые принесут ему еще больший убыток, т.е. фактически запустило лапу в федеральный бюджет. Пора бы журналистам из РФ поинтересоваться финансами ФЗВ и собственно за чей счет в конечном итоге будут финансироваться щедроты севастопольской власти.