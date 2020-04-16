Как собрать деньги на любую покупку

Карантин стал настоящей встряской для всех украинцев. И все - а особенно те, кто любит рассказывать о "жизни сегодняшним днем", - осознали важность финансовой подушки и умения откладывать на "черный день" при подобных форс-мажорных ситуациях.

Впрочем, даже без подобных катаклизмов умение откладывать существенно повышает наши покупательские возможности и позволяет воплощать в реальность даже самые смелые мечты. Особенно – при том разнообразии депозитных программ, которые предлагают сегодня украинские банки для своих клиентов. И которые при условии правильного выбора позволяют существенно приумножить имеющиеся накопления.

Как – OBOZREVATEL расскажет на примере трех депозитных программ от Альфа-Банка Украина.

На самом деле, современное понимание термина "депозит" кардинально отличается от существовавшего какой-то десяток лет назад. Теперь чтобы открыть депозит – не нужно предварительно накапливать некую сумму денег. Да и кабальных условий по срокам выдачи депозитов банки давно не ставят.

Напротив, современные финансовые учреждения предлагают очень гибкие условия и перечень продуктов, выбрать из которых самый оптимальный сможет без преувеличения любой человек.

1. Ультракороткий депозит "Мобильный" – для осторожных

Этот уникальный депозит Альфа-Банк Украина будет отличным стартом для клиентов, у которых не было депозитов, и они немного опасаются отдавать свои деньги на длительный срок.

Во-первых, этот депозит очень легко оформить. Для этого даже не придется идти в отделение – достаточно иметь на своем телефоне установленное приложение Alfa-Mobile Ukraine. Положить деньги в гривнах на депозит в рамках этой программы можно на 7, 14 и 29 дней. В течение выбранного срока счет нельзя пополнять и снимать досрочно. При этом продлевать депозит можно в любой момент выбранного срока – без ограничений.

Как уже упоминалось, этот вариант подойдет тем, кто хочет понять, что такое депозит и разобраться в даруемых им возможностях. А также для тех, кто в ближайшее время планирует крупную покупку – и хочет сохранить уже собранные на нее деньги.

2. Депозит "Прибыльный" – для максимальной выгоды

Эта программа подойдет для долгосрочных накоплений. Своим клиентам Альфа-Банк Украина предлагает срочный депозит во всех валютах на любой горизонт планирования. При этом, он гарантирует максимальную доходность и самый полный функционал на рынке.

Проценты по депозиту перечисляются ежемесячно. Их можно получать на карту. А можно настроить их зачисление на депозитный счет (так называемая капитализация). Это позволит каждый месяц увеличивать эффективную ставку.

Предусмотрено пополнение депозита – правда, с определенной оговоркой: в размере 200% от первичной суммы размещения. При этом, если срок размещения депозита – 3 месяца, пополнить его можно в течение 1-2 месяцев. Если вклад размещен на полгода – пополнять депозит можно с 1 по 5 месяц. Вклады сроком от 12 до 60 месяцев можно пополнить в первое полугодие.

3. Депозит "Сберегательный" – для тех, кто достигает целей

В этом депозите Альфа-Банк Украина не предусматривает определения срока потребности: деньги вкладываются до востребования. При этом вкладчик может снять или пополнить свой депозит в любой удобный момент в формате 24/7. Как и в предыдущем депозите проценты выплачиваются раз в месяц – на депозитный счет, что увеличивает эффективную ставку.

Эксперты Альфа-Банка Украина советуют открывать несколько депозитов. Использование разных "кошельков" для диверсификации накоплений позволяет собирать деньги под различные потребности.

ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНЫХ НАКОПЛЕНИЙ

К примеру, вы готовы ежемесячно откладывать n-ную сумму. И вместо того, чтобы всю ее положить на один депозит – вы можете разбить ее на части:

20% от запланированной суммы положить на депозит "Сберегательный" – и так накапливать на покупку нового крутого ноутбука для сына или шубу для любимой супруги.

20% забросить на "Мобильный" депозит.

А львиную долю –60% – положить на депозит "Прибыльный", где копите деньги на покупку собственной квартиры.

И даже если вы относитесь к казалось бы безнадежным транжирам, доверив свои сбережения профессионалам, вы значительно приблизитесь к осуществлению своих самых заветных желаний. А ваши деньги наконец-то начнут работать на вас.