Гривне – 25 лет: какой путь прошла национальная валюта и как она изменилась за это время. Фото

В четверг, 2 сентября, украинской гривне исполняется 25 лет. Именно в этот день 1996 года в Украине началась денежная реформа, в результате которой была введена новая валюта и ее сотая часть – копейка.

За прошедшее с тех пор время ее цена по отношению к доллару снизилась в 15 раз, тогда как средняя зарплата в гривне выросла в 112,7 раза. Изменилась национальная валюта и внешне. Какой она была в 90-е и 2000-е годы, вспоминает OBOZREVATEL.

Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года, открыл путь для введения собственной национальной валюты. Тогда было решено назвать ее гривной, в продолжение украинской исторической традиции.

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С 1992 года первые образцы гривны были сделаны в Канаде, но в оборот в Украине в это время ввели временную валюту – карбованец, или купоно-карбованец. В течение кризиса 1992-94 годов последний стал жертвой гиперинфляции. Если в 1992 году самой дорогой банкнотой были 1 тысяча карбованцев, то в 1995-м – 1 миллион.

25 августа 1996 года был объявлен указ президента Леонида Кучмы N 762/96 "О денежной реформе в Украине", согласно которому со 2 по 16 сентября того же года должна была состояться денежная реформа.

В первый же ее день в гривне пересчитали цены, тарифы, зарплаты, стипендии, пенсии, вклады. При этом в период реформы в обращении использовались как гривны, так и карбованцы, хотя последние постепенно были изъяты.

С 16 сентября 1996 года гривна стала единственным законным средством платежа на территории Украины.

Введение национальной валюты было важным событием для молодого украинского государства, которое приветствовали аналитики за рубежом, говоря о начале стабилизации экономики страны.

С момента своего введения гривна продолжала снижаться в цене. Основные волны девальвации пришлись на экономические кризисы 1998 и 2008 годов и на политический и финансовый кризис 2014-2015 годов.

В результате к выпущенным в 1996 году номиналам в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен в 2001-м добавили банкноты в 200 гривен, а в 2006-м – 500 гривен.

С 2018 года Национальный банк Украины заменил бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами и прекратил выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек.

В 2019 году в обращение была введена банкнота в 1000 гривен с портретом академика Владимира Вернадского и зданием Президиума Национальной академии наук Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о взлетах и падениях украинской гривны: почему зарплата выросла в 112,7 раза, доллар подорожал в 15,27 раза, а хлеб – в 46 раз.